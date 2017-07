Fredsprisvinner Liu Xiaobo er død

Den kinesiske fredsprisvinneren og menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo er død.

Den 61 år gamle dissidenten ble i mai i år diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført fra fengsel til et sykehus i Shenyang.

Tilstanden hans ble de siste ukene gradvis forverret, og legene opplyste denne uka at han var døende.

Kinesiske myndigheter opplyste torsdag at Liu hadde sovnet inn på sykehuset. Han led av uhelbredelig kreft.

- Hviler tungt ansvar på Kina

Leder av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, sier i en uttalelse at komiteen håpet til det siste at Liu Xiaobo ville bli løslatt for å kunne reise til utlandet for livsforlengende medisinsk behandling.

– Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo, sier hun.

– Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter for Liu Xiaobos tidlige død, står det i uttalelsen.

Liu Xiaobo ble i 2010 tildelt Nobels fredspris, men kunne ikke selv motta prisen ettersom han satt fengslet i Kina. På bildet daværende leder i nobelkomiteen Thorbjørn Jagland med prisen plassert i en tom stol under seremonien i Oslo rådhus.



Kinesiske myndigheter avviste alle krav om å la Liu Xiaobo dra til utlandet for behandling og hevder at han var for syk. Utenlandske leger som besøkte ham, var av en annen oppfatning.

Tyskland og USA ba tidligere i uka kinesiske myndigheter om å gi slipp på Liu, men Beijing nektet.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha vært med på å skrive det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina.

Kina med sanksjoner mot Norge

Liu ble i 2010 tildelt Nobels fredspris for sin "lange og ikkevoldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina".

Men tildelingen utløste rasende reaksjoner i Kina og førte til at forholdet til Norge ble frosset i årevis etterpå. Liu fikk ikke reise ut av landet for å motta prisen, og stolen hans sto tom under seremonien i Oslo rådhus. Kona Liu Xia ble da også satt i husarrest.

Kina kalte tildelingen «uanstendig» og beskyldte Norge for å belønne en dømt «kriminell.» Kineserne ville ikke akseptere at Nobelkomiteen er politisk uavhengig. og mente at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støttet tildelingen.

Først i 2016 ble forholdet normalisert da de to landenes regjeringer ble enige om en felles uttalelse der det ble fastslått at Norge ikke skal støtte handlinger som undergraver Kinas såkalte kjerneinteresser. I april 2017 reiste statsminister Erna Solberg (H) på besøk til Kina.

Nobels fredspris

Liu var en av Kinas mest kjente dissidenter. Han jobbet i flere tiår for mer demokrati og mer respekt for menneskerettighetene i landet.

I begrunnelsen for fredsprisen la Nobelkomiteen vekt på hans deltakelse i Tiananmen-protestene i 1989 på Den himmelske freds plass, og de trakk fram at han var medforfatter av oppropet Charter 08 til støtte for politisk demokrati i Kina.

Det var på grunn av Charter 08 at den da 54-årige Liu i 2009 ble dømt til elleve års fengsel.

"Gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina", het det i Nobelkomiteens begrunnelse fra 2010.

Fredsprisvinneren har konsekvent fastholdt at dommen bryter både med Kinas egen grunnlov og med sentrale menneskerettigheter.

Press på Kina

Vestlige land og menneskerettighetsorganisasjoner verden over har gjentatte ganger bedt Kina om å løslate Liu fra fengsel. Tildelingen av Nobels fredspris sparket i gang ytterligere arbeid for å få Kina til å løslate Liu, med USAs daværende president Barack Obama og en gruppe Nobels fredsprisvinnere i spissen.

Men alt til ingen nytte. Tvert imot forble Liu isolert, og den eneste kontakten med omverdenen skjedde via hans kone, som bare sjelden fikk besøke ham.

Liu ble født 28. desember 1955 i Changchun i Jilin-provinsen i Kina. Han var litteraturviter og forfatter, og tok i 1988 en doktorgrad i litteratur ved Bejiings pedagogiske universitet, der han også ble professor.

Men etter protestene på Den himmelske freds plass ble han fengslet i to år og mistet professorstillingen. Senere ble han flere ganger pågrepet av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen før han til slutt endte opp i fengsel for det som viste seg å bli resten av livet hans.

