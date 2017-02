Fredsprisvinner Santos knyttes til korrupsjonssak

ANNONSE

Statsadvokaten i Colombia etterforsker nå anklagene om at Santos tok imot bestikkelsene i forbindelse med valgkampen i 2014, da han ble gjenvalgt til president.

Santos-administrasjonen avfeier anklagene og sier de er fabrikkert av opposisjonen i landet.

Anklagene kom fram i forbindelse med granskningen av en tidligere senator som skal ha fått bestikkelser for å sikre at byggeentreprenøren Odebrecht landet en innbringende kontrakt med myndighetene.

Saken er bare den siste i en rekke etterforskninger i kjølvannet av gigantskandalen i Brasil, som strekker seg over landegrenser og høyt oppover i systemene. Den har røtter tilbake til 2004 da 16 av de største entreprenørselskapene i Brasil dannet et kartell som hadde som formål å svindle det statlige oljeselskapet Petrobras. Toppolitikere og noen av Brasils rikeste menn var involvert i svindelen. Petrobras ble tappet for milliarder av dollar over en tiårsperiode av korrupte sjefer, politikere og entreprenører, inkludert Odebrecht.

Den mektige entreprenøren Marcelo Odebrecht har sittet i fengsel siden 2015 for sin rolle i en korrupsjonssak knyttet til flere millioner amerikanske dollar i politiske donasjoner.

