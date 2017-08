Føreren av varebilen i Barcelona kan fortsatt være på frifot

Politiet tror fortsatt det er mulig at føreren av varebilen som ble brukt i terrorangrepet i Barcelona, er på frifot.

Tidligere har politiet jobbet ut fra en teori om at føreren var en 17 år gammel marokkansk gutt. Fredag ble det bekreftet at han var en av dem som ble drept i en skuddveksling med politiet i byen Cambrils natten i forveien.

Politiet er imidlertid gradvis blitt mindre sikre på at det var 17-åringen som kjørte varebilen. Denne hypotesen har fått «mindre tyngde», sier Josep Lluís Trapero, politisjef i regionen Catalonia, til avisa El Pais.

Kilder i politiet sier til avisa at varebilen kan ha blitt kjørt av en 22 år gammel marokkaner. Den siste utviklingen i etterforskningen peker angivelig i denne retningen. Og 22-åringen er fortsatt etterlyst og trolig på frifot.

Planla en enda større terroraksjon

13 mennesker ble drept og 120 såret da en varebil ble kjørt inn i en folkemengde i sentrum av Barcelona torsdag. Blant ofrene er det mennesker fra en rekke forskjellige land.

I tillegg ble én person drept i et lignende angrep i Cambrils. Her ble fem antatte gjerningsmenn drept av politiet.

Politiet tror gruppen som antas å ha stått bak begge angrepene, egentlig planla en enda større terroraksjon. En eksplosjon i et hus i Alcanar natt til torsdag ødela trolig eksplosiver som gruppen hadde planlagt å bruke.

Terror og drap i Europa



Det har vært flere terroraksjoner i Europa de siste dagene. To personer er drept og åtte såret i knivstikking i den finske byen Åbo. En mistenkt er skutt og pågrepet, men politiet leter etter flere mulige gjerningsmenn. Finsk politi etterforsker knivangrepet som terrorisme. Gjerningsmannen skal være en ung marokkaner, og ofrene ser ut til å ha vært tilfeldig utvalgt.

Hendelsen i Finland kommer kort tid etter to terroraksjoner i Spania der minst 14 personer har mistet livet og over 100 er skadd, hvorav flere ennå er i kritisk tilstand.

Natt til lørdag har det også vært urolig i Sverige, med flere skyteepisoder der minst en person har omkommet og flere er såret.

I Russland er åtte mennesker er blitt såret i et knivangrep i byen Surgut lørdag formiddag. Den antatte gjerningsmannen er skutt og drept av politiet. Russiske etterforskere opplyser at gjerningsmannen angrep forbipasserende i sentrum av byen før han ble skutt.

Her hjemme i Norge melder Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.

Siden januar 2015 er hele 564 mennesker drept i terrorangrep Europa.