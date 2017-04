ANNONSE

I en kronikk i Dagbladet skriver Siv Jensen at Norge står overfor en lignende eksplosiv innvandring som vi hadde i 2015.

«Til tross for dette ser vi at flere tidligere Arbeiderparti-ministere, Ap-fylkeslag og AUF går ut i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte for å kjempe for en mykere asyl- og innvandringspolitikk (...) Det betyr i realiteten at de vil utsette landet for et stort eksperiment» skriver Jensen og skriver at Ap, SP og andre partier stoppet et forslag om strengere krav til familiegjenforening.

I et intervju med Dagbladet utdyper innvandringsminister Per Sandberg:

- Hvis Arbeiderpartiet igjen slipper taket, slik de gjorde med landsmøtevedtaket om 10.000 syriske flyktninger i 2015, og lar liberaliseringsvedtak skli gjennom på landsmøtet, så tar det tretten sekunder før hele verden vet det. Nå er det på tide å lære, sier Sandberg.

Han mener det er behov for ytterligere innstramminger fordi Europa kommer under stadig sterkere press, både fra ytre uroligheter men også fra egne borgere med annen kulturell bakgrunn som bruker familiegjenforening til å hente nye innvandrere til landet.

Jensen sier det ikke er mulig å finansiere en liberalisering av innvandringspolitikken med økte skatter. Hun mener at dagens velferdsstat ikke vil overleve uten en stram innvandringspolitikk.

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson, Helga Pedersen, avviser at Ap vil liberalisere innvandringspolitikken, og sier at det er bred enighet i Norge om linjene i norsk asylpolitikk. Hun sier at Aps politikk baserer seg på råd fra UDI, IMDI og andre fagetater.