Frp: Aps skatteopplegg «knyttneve mot vanlige folk»

ANNONSE

– Dette må vel være det eneste spørsmålet Støre og Ap ikke vingler i – svaret er økt skatt, hva var spørsmålet? sier finansministeren til NTB.

– Jeg er ikke overrasket. Ap har gjennomgående vært opptatt av å skjerpe skattene for både vanlige folk og næringsliv, legger hun til.

Bakgrunn: Aps programforslag: Vil øke skattene med inntil 15 milliarder

Regjeringen Jensen er del av, har kuttet skattene med 21 milliarder siden 2013.

– Det er et veldig dårlig signal å sende ut at man vil øke skattene med 15 milliarder i en tid hvor Norge står foran store utfordringer med å skape nye arbeidsplasser, mener hun.

Les også: Vil ha tydelige skattegrenser for delingsøkonomien

- Som å be om at kapitalen løper ut av landet

Jensen tror heller ikke Ap nøyer seg med å øke skattene med 15 milliarder, slik programkomiteen foreslår, men at det vil bli mer. Hun er svært kritisk til at Ap, ifølge DN , vil øke formuesskatten med 5 milliarder.

– Vi trenger flere private, norske eiere. Når Ap sender et signal om at de vil skjerpe skatten for norske eiere med 5 milliarder, er det å be om at kapitalen løper ut av landet i stedet for å bli investert i Norge.

Les også: Tajik-ledet Ap-utvalg foreslår kraftig skatteskjerpelse for boligselgere

SV hardt ut mot Ap

SV lurer på hvorfor Arbeiderpartiet vil gjennomføre «en tredel Høyre-politikk» i sitt skatteopplegg for perioden 2018-2021.

SVs finanspolitiske talsmann, Snorre Valen.

SV er en sannsynlig samarbeidspartner for Ap hvis de rødgrønne vinner høstens valg.

- Det er nesten uforståelig når Ap kritiserer Høyres usosiale og urettferdige skattekutt i fire år, og så omfavner en tredel av dem, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.

- De rike får store skattekutt

Han viser til at seks milliarder kroner av regjeringens skattekutt på 21 milliarder i denne perioden videreføres i Aps programforslag, som går inn for inntil 15 milliarder i økte skatter i neste stortingsperiode.

- De rikeste får store skattekutt i Aps opplegg, sammenlignet med slik det var sist Ap styrte landet, sier Valen.

- Grovt regnet vil en aksjemillionær med 100 millioner i formue få 140.000 kroner i redusert formuesskatt sammenlignet med under den rødgrønne regjeringen, siden de går inn for at aksjonærer skal få 20 prosent rabatt på skatten, legger han til.

SV ønsker i stedet å øke skattene for dem som har mest, men senke skatten betydelig på «vanlige og lave» inntekter. (©NTB)

Les også: Skattedirektøren vil fjerne 500- og 1000-lappene