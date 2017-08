Frp fnyser av Lysbakken-ustpill: - Forskjellene vil eksplodere med SV i regjering

Fremskrittspartiets sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg raser over SV-leder Audun Lysbakkens reaksjon på måling om forskjeller i Norge.

- Audun Lysbakken (SV) uttaler i dag til Klassekampen at det er en folkelig uro mellom en økonomisk elite og fattige familier rundt økte forskjeller. Dette får Fremskrittspartiets sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg til å rase:

- Den viktigste forklaringen på at forskjellene øker, er innvandringen til Norge. Om Audun Lysbakken er opptatt av å redusere forskjellene, bør han ta et oppgjør med SVs naive innvandringspolitikk, sier han til Nettavisen.

Wiborg mener forskningen er klar på at innvandring øker de økonomiske forskjellene, og viser blant annet til en rapport fra SSB om barn i lavinntektsfamilier.

- Vi ser at en økning i barnefattigdommen nesten utelukkende skyldes innvandring. SSB-rapporten viser at antallet norske lavinntektsfamilier har gått ned, mens antallet innvandrerfamilier med vedvarende lav inntekt er mer enn doblet i en 10-årsperiode. - Nå må Lysbakken slutte å skylde på regjeringen, og begynne å ta tak i elefanten i rommet: økte forskjeller skyldes først og fremst innvandring til Norge.

Wiborg mener situasjonen i Sverige viser viktigheten av en ansvarlig innvandringspolitikk.

- Her har SV sviktet totalt. Lysbakken sa så sent som i 2015 at Norge bør «se til Sverige» i asylpolitikken . Den sikreste veien til store økonomiske forskjeller og mindre velferd er svensk innvandringspolitikk. Dette er dessverre en politikk Lysbakken og SV fortsatt ønsker for Norge, og trolig vil få gjennomslag for i en SV/Ap/Sp-regjering. Stortingsvalget i høst vil bli ekstremt viktig, sier Wiborg.