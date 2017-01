- Flertallet i komiteen mener det bør være en viss valgdeltakelse før man lar det være beslutningsgrunnlaget for et ja eller nei, sier stortingsrepresentant og medlem i programkomiteen Bård Hoksrud til Klassekampen. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

Frp-komité: Disse folkeavstemningene bør ikke være bindende

Et flertall i Fremskrittspartiets programkomité har gått inn for å endre handlingsprogrammet slik at representantene ikke lenger må følge folkeavstemninger.