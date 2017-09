Frp-politiker: - Kommunen bør opptre ydmykt overfor familien til bestemoren

Mandag har kommunen invitert til samtale med den eldre kvinnens pårørende.

Søndag skrev Nettavisen om den 87 år gamle kvinnen som ble funnet på gulvet, blødende fra hodet, og i en hjelpeløs tilstand, hjemme i sin egen leilighet.

Ifølge den eldre kvinnens barnebarn, som delte hendelsen og bildene av bestemoren sin i en Facebook-post, ringte hjemmesykepleierne hjem til familien og fortalte at den eldre kvinnen virket redusert og at de måtte komme med en gang.

Datteren var den som dro hjem til henne og fant henne på gulvet. Hun kan ikke forstå annet enn at hjemmesykepleien har forlatt henne i den hjelpeløse tilstanden de fant henne i.

Kommunen mener på sin side at dette ikke stemmer, at hjemmesykepleierne ikke har forlatt kvinnen blødende på gulvet slik.

Nettavisen er gjort kjent med at det mandag ettermiddag skal avholdes et dialogmøte mellom Larvik kommune og de pårørende. Saken er også oversendt fylkesmannen i Vestfold, som nå skal vurdere tilsyn.

Barnebarnet, som delte bildene av bestemoren sin, i tillegg til sin opplevelse av hendelsen, har senere måttet slette Facebook-innlegget etter personangrep på profilen sin. Der gjør hun det samtidig klar at familien vil følge opp saken nøye.

- Noe svikt har skjedd her uansett hva de sier, skriver barnebarnet.

- Kommunen bør opptre ydmykt



En som reagerer på denne historien er stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Andre Hoksrud (Frp).

Han har forståelse for at kommunen vil forsvare seg, men mener kommunen bør være lydhøre overfor familiens opplevelse av saken.

- Jeg reagerer kraftig på denne hendelsen. Det er en sterk historie som gir inntrykk, og kommunen bør opptre ydmykt overfor familien og de bør også gjøre alt for å finne ut av hva som har skjedd, slik at det ikke skjer igjen, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Ønsker ikke å uttale seg videre



Kommunalsjef for helse og omsorg i Larvik kommune, Karen Kaasa, skrev i en melding til Nettavisen søndag at det ikke stemmer at hjemmetjenesten i kommunen har forlatt brukeren i en slik tilstand som møtte familien til den eldre kvinnen.

- Dette er kvalitetssikret gjennom samtaler med de ansatte som var på jobb denne dagen, og også i samsvar med journal, sier Kaasa.

Hun ønsker ikke å uttale seg videre om saken mandag, men forteller at saken er overlevert fylkesmannen og at kommunen skal i dialog med familien.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener kommunen bør være ydmyke overfor de pårørende og deres opplevelse av hendelsen.

Bård André Hoksrud mener det verken er første eller siste gang historier som dette vil dukke opp.

- Å ikke bygge nok sykehjemsplasser får konsekvenser og etter at jeg har besøkt mange kommuner rundt om kan jeg si at det mange steder er for høy terskel for at eldre og syke får sykehjemsplass, sier han.

Hoksrud mener det viktigste nå er at kommunen tar ansvar.

- Det er vel og bra at kommuner satser på hjemmebaserte tjenester, men det bekymrer meg at terskelen for å få en sykehjemsplass er så høy, sier han.

- Behov for flere sykehjemsplasser



Kommunepolitiker og leder for helse- og omsorgskomiteen i Larvik kommune, Bente Seierstad (Ap), mener at det er behov for flere sykehjemsplasser i kommunen.

Kommunepolitiker Bente Seierstad (Ap) har tro på at kommunen vil finne ut av hva som har skjedd i denne spesifikke saken.

- Det er foreslått 48 nye sykehjemsplasser fra flere av partiene i Larvik , og saken skal behandles av komiteen allerede på onsdag, sier hun til Nettavisen.

I denne spesifikke saken har hun tiltro til at kommunen undersøker hendelsesforløpet grundig, og hun er også kjent med samtalen kommunen skal ha med de pårørende, mandag.

- Nå er dette en sak som også er overlevert Fylkesmannen, som vil følge dette videre opp, slik at saken vil bli undersøkt og belyst av en uavhengig instans.

- Skal vurdere om kommunen har gjort jobben sin



Fylkesmannen i Vestfold kan fortelle at de er blitt muntlig orientert om saken fra kommunen.

- Vi er blitt informert muntlig og har også fått en del skriftlig dokumentasjon. Det som skjer nå er at vi vurderer om det skal åpnes tilsyn, sier kommunikasjonssjef Reidun Mangrud hos Fylkesmannen i Vestfold, til Nettavisen.

Dersom det blir åpnet tilsyn, vil fylkesmannen i Vestfold gjennomgå hvorvidt kommunen har gjort jobben sin i dette tilfelle, forteller Mangrud.

