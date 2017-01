Frp-profil støtter Trump: - Han leverer fra dag én

- Jeg synes det er fantastisk at Donald Trump gjennomfører det han gikk til valg på. Han leverer valgløftene fra dag én, sier stortingsrepresentant for Frp, Ulf Leirstein, til VG.

Donald Trump har bare vært president i USA i én uke, men likevel stormer det allerede rundt hans beslutninger.

Fredag signerte han en presidentordre som sier at USA stanser innvandringen fra en rekke muslimske land.

Les også:USAs innreiseforbud kan ramme nordmenn

Som følge av dette har reisende blitt stoppet på flyplasser og nektet inngang til landet, andre er strandet ulike steder i verden fordi planen deres om å reise til USA ikke lenger er mulig.

Les også: Giuliani hevder Trump opprinnelig ville ha «muslimforbud»

Tusenvis har møtt opp for å protestere på amerikanske flyplasser, politikere har tatt sterk avstand fra innreiseforbudet og noen av de rammede landene har svart med samme mynt, slik at amerikanske borgere ikke er velkomne til dem.

Les også: Trumps innreiseforbud bekymrer Solberg

På spørsmål fra VG svarer Leirstein at han synes Trumps presidentordre er bra.

- Det synes jeg er kjempebra, siden før valget var han tydelig på at han ville innføre begrensninger på innreise til USA fra land som kan utgjøre en risiko, og det leverer han på nå. Dette er i tråd med valgløftene han ga.

Leirstein sier videre at man med dagens verdensbilde, med økende terror, som land må få beskytte egne grenser. Samtidig er han klar på at han ikke støtter alle Trumps beslutninger.

Les også: Kaos på grensen til USA: - De sjekker folks Facebook

A politician keeps his promises, thank you @POTUS