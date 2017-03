Frp-topp: - Helt hårreisende at prestene skal få lønn - uten å jobbe

ANNONSE

1. januar 2017 fant den største organisatoriske endringen av Den norske kirke siden reformasjonen for 500 år siden sted.

Fem prester har nektet å bli med over til Kirken i prosessen.

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg er rystet over rettighetene til disse prestene som nekter å jobbe for Den norske kirke. Dermed må Staten trolig ut med minst 25 millioner i lønn deres resterende arbeidsliv - uten at de trenger å løfte en finger.

- Dette er nesten ikke til å tro, sier Wiborg, som også er første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, til Nettavisen.

Beskyttes mot maktbruk for kongen

Årsaken til at de fem prestene kan få full lønn og pensjon uten å gjøre noen ting ligger i grunnlovens stillingsvern for embedsmenn. Loven sier om embetsmenn at de «må ikke avsettes uten etterdom og heller ikke forflyttes mot sin vilje».

Dette var historisk viktig for å beskytte embetsmennene mot vilkårlig maktbruk fra kongen, men er i dag en forhistorisk paragraf.

- Ingen trenger beskyttelse mot kongen

Wiborg sier til Nettavisen at dette eksempelet viser hvor gammeldags hele ordningen er:

- Det er ingen som trenger å beskyttes mot kongen i dag, det sier seg selv. Jeg er helt imot det foreldede stillingsvernet til embetsmenn og -kvinner.

- Lik lov for alle

Wiborg mener at én lov bør gjelde for alle:

- I dagens samfunn bør ansatte ha samme plikter og rettigheter og følge arbeidsmiljøloven. Statlige ansatte skal ikke tilgodeses på denne måten. Alle andre ville mistet jobben i samme situasjon, sier Wiborg - som vil jobbe for å avskaffe tjenestemannsloven slik at arbeidsmiljøloven blir den gjeldende.

- Da vil vi luke ut slike hårreisende tilfeller som dette!

- Hva vil du i din posisjon gjøre for å få til en endring?

- Jeg vil jobbe iherdig for å få flertall for dette fremover, altså avskaffe tjenestemannsloven og gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for alle. Likebehandling bør trumfe forhistoriske ordninger i arbeidslivet, mener han.

Stortingspolitiker Erlend Wiborg synes dette er svært urettferdig og vil endre loven.

Lovfestet rett

Ved utskillelsen gjorde staten hva de kunne for at alle ansatte skulle velge å være med over til Den norske kirke. Men embedsmenn har en lovfestet rett til å velge å fastholde sitt arbeidsforhold i staten.

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet.

- De fem som har valgt å gjøre det, beholder rettigheter og plikter som følger av det å være embetsmann. Det innebærer blant annet at de opprettholder lønn og pensjonsopptjening, opplyser kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet til Nettavisen.