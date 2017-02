Frp-topper forlovet

ANNONSE

Frp-paret Robert Eriksson (42) og Ulrikke Holmøy (30) har forlovet seg.

Les også: Ulrikke (29) slår tilbake etter stempel som ministerens elskerinne

Det bekrefter Frp-politikeren og juristen Ulrikke Holmøy på Facebook.



Les også: Eriksson ønsker gjenvalg til Frps sentralstyre

En av de mange gratulantene skriver på Facebook-siden hennes at: «Gratulerer!!! Så stas! Du rakk dessverre akkurat å bli peppermø, men pytt pytt!» - og fikk raskt svar fra Homøy:

« På bursdagen min, men 4,5 time før jeg ble 30 ».

Det var VG som først omtalte saken.

Vraket som statsråd - til PR-bransjen



Det har vært ganske stille fra Robert Eriksson etter at han måtte gå av som arbeids- og sosialminister.

I mellomtiden har han rukket å få seg en PR-jobb i kommunikasjonsbyrået MSL, og å skrive bok om livet på innsiden av regjeringen.

Les også: Statsråd Robert Eriksson i karaoke-trøbbel på bar i Oslo

- Erna så meg i øynene ...

I boken forteller den tidligere statsråden om hvordan han minst to ganger ble konfrontert av statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) med at det svirret en mengde rykter om at han hadde et forhold til sin politiske rådgiver, Ulrikke Holmøy.

Konfrontasjonen fra Solberg skjedde ifølge boken under en medarbeidersamtale sommeren 2015.

- Et stykke ut i samtalen så Erna meg i øynene og sa at hun måtte ta opp en ting med meg. Hun ga uttrykk for at det var litt ubehagelig å ta det opp, men at hun måtte spørre. Det hadde kommet henne for øre at min politiske rådgiver og jeg var i et forhold. Det var blant andre folk i mitt eget departement som syntes vi hadde et veldig nært forhold, som gjorde det vanskelig å forholde seg til oss.

Karaoke-trøbbel

Ulrikke Holmøy var kvinnen som sammen med Eriksson havnet i trøbbel på en karaokebar i Oslo.

Eriksson hevder at han spurte sin egen partileder Siv Jensen rett ut om det var det angivelige forholdet som var årsaken til at han måtte gå.

Det skal Jensen ha avvist.

Ifølge Eriksson, var han og Holmøy aldri et par mens han var statsråd. De varme følelsene mellom dem skal ha oppstått et par måneder etter hans avgang.