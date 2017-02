Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet

ANNONSE

- Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T. Nesvik til NTB.

Harald Tom Nesvik

- På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier han.

Programkomiteen i Frp sitter i disse dager samlet i Son i Akershus for å legge siste hånd på sitt forslag. Komiteens forslag skal så til behandling i landsstyret, som igjen innstiller til partiets landsmøte i mai.

Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Etaten har i dag omkring 270 ansatte.

POD skal gjennomføre regjeringens politikk løpende i henhold til tildelingsbrev og oppdragsbrev, forvalte regelverk og tilskudd, være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet og politiet og være virksomhetsstyrer av politi- og lensmannsetaten.

POD ledes i dag av politidirektør Odd Reidar Humlegård.

