Færre trusler mot domstolene

ANNONSE

Norske domstoler mottar færre trusler. Det viser tall Domstoladministrasjonen har utarbeidet for Nettavisen.

I 2016 meldte domstolene inn 32 forhold. Til sammenligning ble det registrert 44 forhold i 2015.

Det er kun anmeldte forhold til politiet eller Arbeidstilsynet som meldes inn til Domstoladministrasjonen.

– Fram til nå er det bare Høyesterett som har hatt en permanent sikkerhetskontroll der man har kontrollert hva som bringes inn i domstolen. Etter at regjeringen bevilget midler i 2016, vil det i løpet av 2017 etableres en permanent sikkerhetskontroll i Oslo tinghus, sier seniorrådgiver Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen til Nettavisen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

I 2016 har anmeldelsene for eksempel vært knyttet til bombetrusler mot tinghus, trusler mot vitner, beslag av kniv, trusler mot dommere i sosiale medier og telefonsjikane.

Les også: Mann dømt for trusler mot kongefamilien og statsministeren

– Truende hendelser oppleves alvorlig for dem som utsettes for truslene, samt for dem som står dem nær. Men det er også en trussel mot samfunnet og rettssikkerheten. Dommere skal være uavhengige, og ingen skal prøve å påvirke dem med trusler. Det skal være trygt å vitne, og domstolene skal generelt være et trygt sted å oppholde seg i. Alt annet er uakseptabelt, sier Arnstad.

Les også: Mann med bensin ville tenne på politistasjon