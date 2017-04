ANNONSE

Bildet viser den tidligere modellen i sort jakke, med armene i kors, stående foran et vindu.

- Jeg er beæret over å få tjene som førstedame, og ser fram til å arbeide på vegne av det amerikanske folk de kommende årene, sier hun i en pressemelding sendt ut med bildet. (se bildet i full oppløsning på hjemmesiden til The White House her)

Portrett: Melania Trump

