Frykter livsfarlige folk som deporteres fra USA

Hittil i år har amerikanske myndigheter deportert 398 gjengmedlemmer til El Salvador. Mange av dem tilhører den brutale, kriminelle organisasjonen MS-13. I løpet av 2016 ble 534 gjengmedlemmer deportert fra USA til El Salvador.

Den voldsomme økningen i antall deportasjoner av gjengmedlemmer fra USA til El Salvador, har ført til at salvadorske myndigheter nå holder krisemøter. Myndighetene frykter at returnerte gjengmedlemmer kan forverre voldssituasjonen i landet, skriver The Washington Post.

Salvadorske myndigheter vurderer nye lovforslag som gjør det mulig å overvåke mistenkte kriminelle som blir sendt tilbake fra USA.

- Dette vil åpenbart påvirke El Salvador. Vi har allerede en voldssituasjon i landet som vi forsøker å bekjempe, sier direktør for immigrasjonsbyrået i El Salvador, Héctor Antonio Rodríguez, til avisen.

- Hvis gjengmedlemmer blir sendt tilbake, vil det naturligvis bekymre oss, sier han.

- Amerika først

Deportasjoner av ulovlige innvandrere har lenge vært en kampsak for president Donald Trump. Presidenten har trukket fram de salvadorske gjengmedlemmene MS-13 som selve symbolet på farene som ulovlig innvandring representerer, og behovet for flere og raskere deportasjoner.

Nylig uttalte han på Twitter at den kriminelle organisasjonen vil være «borte fra gatene veldig snart, tro meg», ifølge New York Post.

- Vi må huske at Trumps politiske plattform er at Amerika kommer først. Trumps første prioritet er å beskytte innbyggerne i USA. El Salvadors problemer er i beste fall sekundært, sier styreleder for Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, til Nettavisen.

En rekke brutale drap på tenåringer i blant annet Springfield i Virginia og Long Island i New York, som knyttes til MS-13, har i det siste forsterket frykten for MS-13s kriminelle virksomhet i USA.

Den amerikanske republikaneren Austin Rasmussen er styreleder for Republicans Abroad Norway. Han har utdannelse innen statsvitenskap og har tidligere tjenestegjort i USAs forsvar, hvor han jobbet med militæretterretning i syv år.

- Skal utrydde MS-13

I april måned kunngjorde USAs justisminister Jeff Sessions i en tale at amerikanske myndigheter skal utrydde MS-13, skriver The New York Times.

- Mottoet til MS-13 er å drepe, voldta og kontrollere, sa Sessions i en tale til lokale politimyndigheter i Long Island i New York.

- Vårt motto er rettferdighet for ofrene og konsekvenser for kriminelle. Så enkelt er det. Vi skal straffeforfølge dem, og hvis de er her ulovlig, skal de bli deportert, sa han.

Videre erklærte han at dette er «Trump-æraen».

- Hva mener amerikanere generelt om Trumps deportasjoner av gjengmedlemmer, Rasmussen?

- Det avhenger av hvem du spør. Hvis du spør noen på venstresiden, vil Trumps politikk uansett være en fiasko. Men jeg kan ikke se noen gode argumenter mot å deportere ulovlige innvandrere som bedriver kriminalitet og som er medlemmer av et internasjonalt, kriminelt syndikat, sier Rasmussen.

- Jeg har leste noen artikler i venstreorienterte aviser som kritiserer Trump for å slå ned på MS-13, men kritikken går først og fremst ut på at han bruker tid og krefter på dette. Jeg kan ikke forstille meg at noen fornuftige mennesker har et levedyktig argument mot å deportere ulovlige, kriminelle innvandrere, spesielt ikke dem som potensielt kan begå drap og voldtekt, sier han.

Trump-administrasjonen har åpenbart planer om å utvise enda flere gjengmedlemmer i nær framtid.

- Dere kjenner til MS-13? Få dem i helvete ut herfra, ikke sant? sa Trump i en tale til den mektige våpenlobbyen National Rifle Association.

USAs justisminister Jeff Sessions lover å utrydde MS-13 fra USAs gater. Sessions ble avbildet mens han holdt en tale til lokale politimyndigheter på Long Island, i forbindelse med de siste MS-13-drapene.

Rasmussen tror at deportasjonene av kriminelle gjengmedlemmer vil øke i styrke og omfang så lenge Trump sitter ved roret.

- Så lenge Trump er fokusert og opptatt av å slå ned på gjengmedlemmer, drapsmenn og voldtektsmenn, tror jeg deportasjonene vil øke i omfang så lenge det viser seg å være effektivt. Dette var en av hans store fanesaker under valgkampen, sier Rasmussen.

- Deportasjonene vil være en stor prestasjon for ham, som han kan bruke i neste valgkamp ved å trekke fram et spesifikt tall på hvor mange MS-13-medlemmer han har deportert, sier han.

The Washington Post skriver at gjengmedlemmer utgjør bare en liten andel av det totale antallet personer som blir deportert fra USA til El Salvador.

Fire unge menn ble slått i hjel på en idrettsplass på Long Island i april måned. MS-13 antas å stå bak de bestialske drapene. Bildet viser en blomster til minne for de fire ofrene. Den kriminelle gjengen knyttes til elleve drap, hovedsakelig unge mennesker, i området siden skolestart i fjor.

Arresterte 1300 gjengmedlemmer

Amerikanske immigrasjonsmyndigheter kunngjorde tidligere denne måneden arrestasjoner av mer enn 1300 gjengmedlemmer i USA. Immigrasjonsmyndighetene i USA beskriver aksjonen som den største aksjonen mot gjengmedlemmer i byråets historie.

Den notoriske, kriminelle gjengen MS-13 vokste fram i det salvadorske innvandringsmiljøet i Los Angeles på 1980-tallet. Mange av de originale medlemmene er flyktninger som rømte fra borgerkrigen i El Salvador.

En bølge med deportasjoner fra USA har ført til at MS-13 har fått et sterkt fotfeste i El Salvador. Organisasjonen har titusener av medlemmer i Mellom-Amerika.

I 2015 var det registrert mer enn 6600 drap i El Salvador. I fjor sank drapsraten med 20 prosent, mye takket være omfattende tiltak som myndighetene satt til verks.

Amerikanske politimyndigheter i Los Angeles avholder en pressekonferanse i midten av mai, hvor de viser fram bilder av arresterte MS-13-medlemmer.

Etterlyser legalisering

Den enorme narkotikatilførselen fra Mellom-Amerika til USA er hovedgrunnen til at gjenger som MS-13 makter å slå seg stort opp i USA. Rasmussen sier at amerikanske presidenter har kjempet en mislykket krig mot narkotika helt siden Richard Nixons tid. Derfor etterlyser han en ny tilnærming til narkotikapolitikken, og håper dermed at Trump kan legge krigen mot narkotika død, og heller gå inn for en avkriminalisering og legalisering av narkotikabruk.

- Narkotika er veldig tabubelagt i USA. Jeg mener ikke at Trump skal bifalle narkotikabruk, men våre fengsler er oversvømt av folk som hovedsakelig sitter inne for narkotikaforbrytelser. Mange av disse forbrytelsene har derfor ingen ofre. Det er bare ett offer, og det er personen selv som tar narkotika. Når man fører en krig mot narkotika, er det ingen klare målsettinger. Krigen mot narkotika koster skattebetalerne hundrevis av milliarder dollar i året, sier Rasmussen.