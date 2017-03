Fulgte etter og robbet eldre kvinne - her forsvinner pengene

ANNONSE

(Romerikes Blad): Den eldre kvinnen i 80-åra var ute på handletur på Lillestrøm Torv da to menn fulgte hennes bevegelser nøye lørdag ettermiddag.

– Over skuldra hennes har de fanget opp pinkoden. Antakelig skjedde dette på Coop Prix-butikken inne på senteret. Deretter har de fulgt etter henne hjem, sier politiførstebetjent Sigurd Gundersen ved Lillestrøm politistasjon til rb.no.

Da kvinnen var kommet hjem ved 15.15-tida – om lag en time etter at de to mennene startet overvåkingen – fulgte en av mennene med inn i oppgangen og fikk lurt til seg bankkortet til kvinnen. Hun merket ikke at noe var galt før hun kom inn i sin egen leilighet.

Sekken var åpnet. Bankkortet var borte.

Gjerningspersonene

– Hun ringte naturlig nok til banken og fikk det sperret, men de som har stjålet bankkortet var kjappe, i løpet av få minutter har de rukket å ta ut 9.900 kroner over to uttak i minibanken i Kirkegata i Lillestrøm sentrum, sier Gundersen.

Saken kommer etter all sannsynlighet opp i Åsted Norge på TV 2 i kveld.

– Vi går nå ut med en etterlysning etter to menn. Begge har fulgt etter kvinnen. En av dem har stjålet bankkortet, den siste tok ut pengene.

Mann 1:

Knallrød jakke.

Sorte bukser.

Mørke sko.

Mørkt hår og skjegg.

Svart sixpence.

Dette var mannen som fulgte etter kvinnen inn i oppgangen.

Mann 2:

Lavere enn mann 1.

Mørk jakke med pelskrage på hetta.

Mørk caps.

Jeans.

Vil oppklare

Politiet på Romerike har satt inn store ressurser på å oppklare saken. De omtaler det grove tyveriet som utspekulert.

– Dette liker vi svært dårlig og vi gjør alt vi kan for å oppklare saken. Vi håper at noen skal gjenkjenne de personene som er beskrevet. Det er måten vi kan oppklare denne saken på, sier Gundersen.

Han forteller at handlingen er egnet for å skape utrygghet blant eldre i Lillestrøm.

– Og sånn kan vi ikke ha det. Vi vil på ingen måte svartmale situasjonen. Lillestrøm er en trygg by, sier Gundersen.

Har du tips kan du hjelpe politiet ved å ringe 02800!

Les flere saker fra Romerikes Blad her!

Sett denne populære videoen?

Foreldre mistenkte at tvillingene på to år ikke sov om natten, og satte opp et kamera. Dette er resultatet: