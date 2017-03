Full politijakt etter væpnet ran i Oslo

ANNONSE

Politiet fikk inn melding om ranet av Shell i Per Kroghs vei klokka 1.30 natt til torsdag.

- Vi fikk beskjed om at to personer med hver sin pistol kom inn på bensinstasjonen og fullførte et ran. De truet til seg penger, vi har ikke oversikt over hvor mye det er snakk om, før de løp fra stedet. Ingen av de ansatte er fysisk skadd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt til NTB.

Begge gjerningsmennene beskrives som unge gutter, lyse i huden og begge hadde på seg svart hettegenser og grå joggebukse. Ranet er trolig fanget opp av overvåkingskamera på åstedet.

- Vi søker nå etter gjerningsmennene med store politistyrker og helikopter i området, sier Stokkli.

Seks timer tidligere ble det begått et ran av en Esso-stasjon på Kalbakken.

Bekreftet ran av Shell bensinstasjon på Ellingsrud. To personer med pistoler har løpt fra stedet. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) March 16, 2017

Politiet er på Esso Kalbakken ifm bekreftet ran. Vi er i området med flere patruljer som søker etter gjerningspersonen. Besk kommer — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) March 15, 2017

Besk: mann, iført lue eller balaklava, briller, blå/sort boblejakke m/hvit logo på venstre bryst, cargo pants og mørke Nike sko m/hvit såle — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) March 15, 2017