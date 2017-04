ANNONSE

En teknisk feil har ført til at ingen tog går fra Oslo S torsdag ettermiddag. Reisende må belage seg på forsinkelser.

– Det er forsinkelser ved Oslo S på grunn av en feil som hindrer oss i å gi grønt lys. Forsinkelser vil oppstå, opplyser Bane Nor.

Ifølge Bane Nor er feilen lokalisert til Brynsbakken, like øst for sentralstasjonen.

Reisende bes finne nærmere informasjon om sine tog på Bane Nors togkart, på deres nettsider, app og på skjermer på stasjonen.

Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta å få rettet feilen.