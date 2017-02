Fullstendig kaos i Tromsø-trafikken

Det meldes om svært glatte veier i Tromsø fredag ettermiddag, og det er store forsinkelser i busstrafikken, skriver Nordlys.

Alle nødetater skal være i beredskap, og politiet i Tromsø har bedt Statens vegvesen om å få strødd de mest uhellsutsatte veistrekningene.

Like før det virkelige kaoset i Tromsø-trafikken startet, advarte Troms Fylkestrafikk om store forsinkelser grunnet dagens snøfall.

Politiet har fått melding om tre forskjellige ulykker med buss i Tromsø som følge av det glatte føre.

Seks personer ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge for sjekk etter at en buss kjørte inn i en husvegg i Haakon 7. gate.

I tillegg skal en person være lettere skadd etter et sammenstøt mellom to busser i Heiloveien på Håpet.

En Nordlys-tipser var vitne til kollisjonen på Tromsøbrua, som skjedde like før klokka 16.

Han opplevde situasjonen slik:

– Jeg kom kjørende like bak. Det så ut som den ene ikke klarte å bremse for den andre. Det var vel tre biler som traff hverandre. Vi kunne kjøre videre etter 2-3 minutter.

Det så ut som de kjørte ned i Tromsdalen og gjorde opp skademelding, sier Nordlys-leseren, som selv tar det veldig rolig på kjøreturen.

– Det er veldig, veldig glatt. Man må kjøre veldig forsiktig, sier han til Nordlys.

When the bus stops in your house, you're home. Please use the window. #Tromsø pic.twitter.com/1aNy8D0Unb