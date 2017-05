G7 legger nytt klimapress på Trump

ANNONSE

– Det er ekstremt problematisk, for ikke å si svært utilfredsstillende, at G7-toppmøtet ikke kunne bli enige om formuleringer om klimaendringer, sier Merkel.

– Det er ingen indikasjoner av noe slag på at USA fortsatt vil være med på Parisavtalen. I tråd med det har vi ikke unngått temaet, men gjort det meget klart at vi, de seks medlemslandene og EU, selvfølgelig står ved målene i avtalen, sier den tyske statsministeren, som understreket viktigheten av å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Lobbyvirksomhet

Europeiske ledere er i gang med en siste anstrengelse for å hindre at Trump trekker USA fra avtalen, skriver nyhetsbyrået AP.

– Det drives lobbyvirksomhet på alle nivåer, sier talsmann for det tyske miljødepartementet Nikolai Fichtner.

Regjeringen i USA lovet opprinnelig at en avgjørelse skulle tas før G7-møtet på Sicilia, men tidspunktet er blitt utsatt. Også flere møter om saken i Det hvite hus er blitt utsatt de siste månedene.

Nå kan det imidlertid se ut som en avgjørelse nærmer seg. I en Twitter-melding lørdag skriver Trump at han vil ta en endelig beslutning neste uke.

Hardt press

I valgkampen i USA i fjor lovet Trump å «kansellere» Parisavtalen. Etter at han ble president, har han fjernet en rekke amerikanske klimatiltak – men Trump-regjeringens uttalelser om Parisavtalen har vært sprikende.

Ifølge amerikanske medier er Det hvite hus delt i synet på klimaavtalen. Både utenriksminister Rex Tillerson, Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner skal imidlertid være positive til Parisavtalen.

Trumps økonomirådgiver Gary Cohn har også hintet om at USA kan komme til å bli i avtalen, men tilpasse målene for klimakutt.

Trump er blitt satt under et hardt klima-press under sitt besøk i Europa denne uken. Hos pave Frans fikk presidenten overrakt en kopi av pavens uttalelse om klimaendringer og miljøproblemer, mens Frankrikes nye president Emmanuel Macron hadde en lengre samtale med Trump om klimaendringene i Brussel torsdag. Også Merkel har forsikret at hun har gitt Trump «svært mange» argumenter for å bli værende i avtalen.

Samtidig advarer forskere om at kloden vil komme til å nå farlige nivåer for global oppvarming langt raskere dersom USA trekker seg fra Parisavtalen, noe som ifølge enkelte forskere kan medføre at CO2-utslippene øker med 3 milliarder tonn i året.

Flere frykter også at dersom USA trekker seg, vil andre land følge etter.

Handel og terrorbekjempelse

Også flere andre saker på G7-toppmøtet har bydd på utfordringer, ifølge nyhetsbyrået AP. Et av de vanskelige spørsmålene var holdningen til frihandel. Donald Trump er skeptisk til handelsavtaler, og hans løfte om å sette «Amerika først» var sentralt i valgkampen.

I uttalelsen fra G7-møtet heter det at fri og rettferdig handel er helt sentralt for å skape arbeidsplasser, men det føyes også til en formulering om urettferdig handelspraksis:

– Vi gjentar vår forpliktelse til å holde markedene åpne og å kjempe mot proteksjonisme, men vi tar avstand fra all urettferdige handelspraksis, står det.

Blant uttalelsene fra møtet var også en klar oppfordring til sosiale medier om å ta opp kampen mot ekstremistisk innhold og terroroppfordringer, og en advarsel om at gruppen står klar til å skjerpe sanksjonene mot Russland hvis ikke landet etterlever Minsk-avtalen.

