Gardermoen evakuert etter brannalarm

Oslo Lufthavn Gardermoen ble fredag ettermiddag evakuert.

NRK melder at Oslo Lufthavn Gardermoen ble evakuert på grunn av en brannalarm. Årsaken til brannalarmen skal være røykutvikling hos et av serveringsstedene.

Dermed ble et av terminalbyggene tømt for mennesker.

Flyplassens webkamera viste klokken 14.29 at store deler av innsjekkingsområdet var tomt.

- Situasjonen er avklart og evakueringen avblåst. Folk er på vei inn igjen, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til Nettavisen.

- Vil noen avganger bli vesentlig påvirket?

- Niks. Ingen spesielle konsekvenser, annet enn at de må lufte ut fra et kjøkken, sier Høeg Ulverud.

Dramatic start to our journey. Being evacuated at #Gardermoen airport bc of fire alarm?! pic.twitter.com/4YMwpRRizd