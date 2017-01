Gatekampene i Mosul beskrives som «geriljakrig»

ANNONSE

Irakiske styrker hevder å ha tatt kontroll over drøyt 80 prosent av den østlige delen av Mosul, men det kan fortsatt ta flere måneder før hele byen er erobret fra IS.

Irakiske offiserer håpet at offensiven ville være over innen nyttår, men nå sier en general at det «muligens vil ta tre måneder eller mindre» å få kontroll over hele byen, som siden sommeren 2014 har vært kontrollert av jihadistgruppen IS.

– Det er mange variabler, sier general Talib Shagati, som beskriver kampene i Mosul som en «geriljakrig».

Midt i byen går elven Tigris, men nå er alle bruene bombet i stykker. De to siste ukene har regjeringsstyrkene nådd den østlige elvebredden for første gang.

Men selv om styrkene kontrollerer mesteparten av Øst-Mosul, kan de tøffeste kampene gjenstå. IS kontrollerer fortsatt den vestlige delen av byen, der også Mosuls gamleby ligger.

30 naboer drept

I bydelen Yarimjah, som nå fungerer som frontlinje, leker barn i de trange gatene. Men hver gang de hører lyden av granater og raketter over seg, løper de vekk for å gjemme seg.

– Vi har lært hva den lyden betyr, sier 13 år gamle Hamid Mahmood, som leker sammen med sine yngre brødre, til nyhetsbyrået AP.

Saif Ahmed (23) anslår at over 30 personer fra hans eget nabolag er drept i kamper mellom IS og irakiske styrker de tre siste månedene.

Bare den siste uken har familien hans gravlagt hans svigersøster og babyen hennes. Kvinnen ble drept i et granatangrep. Den ti dager gamle babyen døde av diaré få dager senere.





Tusenvis av bomber

Den massive militæroffensiven startet i oktober i fjor og involverer om lag 30.000 regjeringssoldater og militssoldater. Den USA-ledede koalisjonen har gjennomført tusenvis av luftangrep i og rundt byen. Den siste tiden har amerikanerne også trappet opp bistanden til de irakiske styrkene på bakken.

Tusenvis har greid å flykte fra kampene, men mange av dem lever under svært dårlige forhold i flyktningleirer.

– Den humanitære situasjonen i Irak er svært kritisk, med ti millioner mennesker i nød. Akkurat nå er det akutt behov for medisinsk hjelp og utstyr på grunn av kampene i Mosul, sa utenriksminister Børge Brende (H) til NTB tirsdag.

Samme dag sendte Norge medisinsk utstyr for 11 millioner kroner til landet på forespørsel fra FN.

Omringet på sykehus

Irakiske soldater har under offensiven møtt hard motstand fra IS, blant annet i form av kraftige bilbomber. Gang på gang har soldater foretatt raske framrykkinger for så å bli slått tilbake av IS i løpet av natten.

De har også måttet tåle kraftige tilbakeslag, som da de i begynnelsen av desember plutselig var omringet av IS-krigere i et sykehuskompleks. Mange soldater skal ha blitt drept og såret før regjeringsstyrkene måtte trekke seg tilbake.

Tilbakeslaget førte til at anklagene haglet, mot amerikanerne som ikke hadde gitt nok luftstøtte, mot manglende ledelse og mot manglende samarbeid mellom de ulike grupperingene som deltar i offensiven.

Siden har USA trappet opp både luftangrepene og bistanden på bakken, og da sykehuset igjen ble inntatt i januar, var det ikke mer enn et utbombet skall igjen. Ifølge Pentagon er det sluppet 25 bomber over sykehuset.

En amerikansk talsmann sier at sykehuset ble brukt som et IS-hovedkvarter og at det ikke lenger ble behandlet sivile der.

