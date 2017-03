Geert Wilders: - Vi har allerede vunnet valget!

ANNONSE

– Vi har allerede vunnet valget! sier Wilders.

Uttalelsen er gjengitt i en rekke medier i innspurten før onsdagens valg i Nederland.

Wilders budskap er at han ikke trenger å bli størst for å vinne. Han har allerede vunnet fordi politikere fra andre partier etteraper ham.

En helt riktig analyse, mener valgforsker André Krouwel ved Vrije Universiteit i Amsterdam.

– Når de kopierer ham og hele tida snakker om ham, gjør de ham viktigere enn han egentlig er, sier Krouwel til NTB.

Etterdiltere

Det er spesielt statsminister Mark Ruttes liberale parti VVD og det kristendemokratiske partiet CDA som beskyldes for å ha diltet etter Wilders på hans vandring ut mot det ytre høyre.

Rutte vakte oppsikt i januar da han satte inn en annonse i nederlandske aviser med et brev til velgerne.

«Vi føler et voksende ubehag når mennesker misbruker vår frihet til å ødelegge, når de kom til vårt land nettopp for den friheten», skrev han.

«Jeg forstår at folk tenker at når noen få fundamentalt avviser vårt land, så foretrekker man at de forlater landet. Den følelsen deler jeg. Oppfør deg normalt eller dra», skrev Rutte.

Både han og CDA-leder Sybrand Buma har markert seg med en hard linje i innvandringssaken. Samtidig har begge utelukket regjeringssamarbeid med Wilders og PVV.

Ny tone

Forsker Pieter de Wilde ved NTNU mener grensene er flyttet både i debatten om innvandring og i debatten om EU.

– Det viser hvilken innflytelse Wilders har hatt på moderate partier, sier de Wilde, som selv er fra Nederland.

– De sier ting om innvandring nå som hadde vært helt utenkelig for 15 år siden, sier han.

NTNU-forskeren mener selve tonen i politikken har forandret seg.

– De fleste partier er ikke for å forlate EU eller for å stoppe innvandringen helt. Men de er blitt mye mer kritiske. De vil gi mindre makt til Brussel og flytte beslutninger tilbake til nasjonalstaten, og de vil være mye strengere overfor innvandrere.

Kjernesaker

Wilders' eget partiprogram er bare én side langt. Der lover han blant annet å melde Nederland ut av EU, stenge grensene for asylsøkere, forby Koranen og stenge alle moskeer og islamske skoler.

Selv mener Wilders at kjernesakene hans – som innvandring, verdier, nasjonal identitet og EU – er blitt dominerende i den politiske debatten i Nederland.

Samtidig pakkes disse politiske sakene i stadig større grad inn i populistenes språk, mener Krouwel.

– Det er ikke nærværet av populister som er farlig. Det som virkelig truer demokratiet vårt, er hvordan etablerte partier etteraper populistene, sier Krouwel til NTB.

– De tror at de må kopiere illiberale ideer for å vinne valg. Det er mye farligere enn at en populist får 15 prosent av stemmene. Wilders vinner valget uten å vinne fordi politikken hans tas inn i valgprogrammene til andre partier som faktisk kan komme i regjering, sier han.

Valget i Nederland er i gang

Valglokalene i Nederland har åpnet og ifølge de siste meningsmålingene ligger statsminister Mark Ruttes parti VVD best an, foran Geert Wilders' parti PVV.

Valget følges med argusøyne fra omverdenen, ettersom det blir sett på som en mulig indikasjon på hvor sterke de høyrepopulistiske strømningene er i Europa foran valgene i Frankrike og Tyskland senere i år.

Rutte, som er inne i sin andre periode som statsminister, ligger ifølge de siste meningsmålingene best an. Hans konservativ-liberale parti VVD ligger an til rundt 17 prosent oppslutning, men pustes i nakken av ytre høyre-populisten Geert Wilders' parti PVV som får 14 prosent på målingene.

Rutte mener valget står mellom kontinuitet og kaos, og han ser på seg selv som en trygg havn som kan få landets økonomi på rett vei. Statsministeren fremstiller Wilders som en høyreekstrem radikal som ikke vil være i stand til å fatte riktige beslutninger.

Valget i Nederland avholdes samtidig som det har brutt ut full diplomatisk krise mellom Nederland og Tyrkia, en krise som det ser ut til at både nederlandske og tyrkiske politikere forsøker å utnytte til sin fordel blant egne velgere.

Krisen har brutt ut etter at Nederland hindret to tyrkiske ministre i å holde valgtaler foran en folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia i april.