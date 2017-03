Geert Wilders angriper tyrkere i video

ANNONSE

Høyrepopulisten Geert Wilders, som leder det innvandringskritiske partiet PVV, er ventet å bli gjenvalgt onsdag.

Mandag la han ut en video, med «en beskjed til tyrkere».

- I dag har jeg en beskjed til tyrkerne. Regjeringen deres lurer der til å tro at dere en dag blir medlem av EU. Vel, glem det. Dere er ikke europeere, og dere blir det aldri. En islamsk stat som Tyrkia hører ikke hjemme i Europa, starter Wilders.

Han fortsetter med å si at europeiske verdier som demokrati og menneskerettigheter ikke er forenlig med et islamsk land, og at europeiske ledere som tillater islam vil bli stemt ut i de kommende europeiske valgene i år. Han kaller også president Erdogan er en farlig islamist.

- Så Tyrkia, hold dere unna, dere er ikke velkomne her.

Se hele videoen her:



EU vs Tyrkia



Valgkampinnspurten er preget av den diplomatiske feiden mellom Nederland og Tyrkia, som startet da Nederland nektet to tyrkiske ministre å gjennomføre valgkamparrangementer i Nederland.

Lørdag ble Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu nektet innreise til Nederland, for å delta på et politisk møte i Rotterdam, noe som har skapt stor spenning mellom de to landene. EU og Nato har bedt partene roe seg, etter at retorikken har eksalert med diverse anklager.

Mandag kveld sier tyrkiske myndigheter at landet vil stanse all politisk kontakt med Nederland på høyt nivå og utviser landets ambassadør til landet.

Verbale angrep



Tyrkias president sier han vil klage Nederland inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtidig anklager han Angela Merkel for å støtte terrorister.

President Recep Tayyip Erdogan sier at han vil ta "alle diplomatiske virkemidler" i bruk i striden med nederlenderne, ifølge nyhetsbyråene DPA og Reuters.

Erdogan kommer også med flere rasende utspill mot Tysklands statsminister Angela Merkel. Denne gangen anklager han Merkel for å støtte "terrorister" og den tyske statskanalen for å støtte "terrororganisasjoner".

– Merkel, hvorfor skjuler du terrorister i ditt land? Hvorfor gjør du ingenting? Fru Merkel, du støtter terrorister, sier Erdogan i et direktesendt intervju med TV-kanalen A-Haber mandag.

Han anklager henne for ikke å ha respondert på 4.500 dokumenter som tyrkiske myndigheter har sendt til tyske myndigheter når det gjelder personer som Tyrkia mistenker for terror.

Vil drive valgkamp



Erdogan utdyper ikke hvem han sikter til, men han refererer under intervjuet til Kurdistans arbeiderparti (PKK), som er stemplet som en terrororganisasjon ikke bare i Tyrkia, men også i EU.

PRESIDENT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan har den siste uken langet ut mot Merkel og andre europeiske ledere etter at tyrkiske ministre på ulike måter er blitt hindret i å drive valgkamp blant tyrkiske innvandrere i EU-land. Mandag oppfordret han tyrkere som bor andre steder i Europa, om ikke å stemme på "anti-tyrkiske" partier.

Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.

Støtte i USA



Wilders får støtte fra republikansk hold i USA. Kongressmannen Steve King, som sitter i Representantenes hus for Republikanerne, hyller Wilders i sosiale medier.

– Wilders forstår at kultur og demografi er vår skjebne. Vi kan ikke gjenreise sivilisasjonen vår med andres babyer, tvitret King ifølge BBC.

King har markert seg som en sterk motstander av dagens regelverk i USA, som gir alle som blir født i landet, en automatisk rett til amerikansk statsborgerskap. Dette gjelder også barn av familier som oppholder seg ulovlig i USA.