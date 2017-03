Geir Lundestad spent på Erna Solbergs Kina-besøk

ANNONSE

Fredag formiddag ble det kjent at statsminister Erna Solberg (H) reiser til Kina for å besøke blant annet den kinesiske presidenten Xi Jinping. I pressemeldingen blir det fremhevet at det diplomatiske og politiske forholdet til Kina skal normaliseres, og at næringsliv blir et viktig tema under besøket. Men menneskerettigheter nevnes ikke med ett ord i pressemeldingen.

Og det var nettopp menneskerettigheter som indirekte forårsaket det drøyt seks år lange iskalde forholdet mellom Norge og Kina, etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

Rett før jul kunne utenriksminister Børge Brende (H) legge fram en politisk felleserklæring med Kina, som et grunnlag for at det bilaterale forholdet kunne gjenopptas. Kritiske røster har imidlertid påpekt at det er problematisk med formuleringen i erklæringen, om at Norge lover ikke å støtte handlinger som undergraver Kinas kjerneinteresser, ifølge NTB.

Tidligere sekretær for nobelkomiteen og direktør for Nobelinstituttet, Geir Lundestad, er spent på om menneskerettigheter vil bli tema under besøket.

- Vi får se hva det betyr å respektere Kinas kjerneinteresser, som det står i dette dokumentet. Norge har alltid tidligere tatt opp menneskerettigheter og hatt en menneskerettsdialog med Kina. Da blir det spennende å se hva som ligger i det, sier Lundestad til Nettavisen.

Lundestad var nobelsekretær da den kontroversielle prisen, sett fra kinesernes øyne, ble tildelt Liu Xiaobo.

Stein Tønnesson, PRIO

- Risiko for å skape et tabu

Kina-ekspert Stein Tønnesson råder statsministeren til å drøfte menneskerettigheter under Kina-besøket, men understreker at det må gjøres forsiktig.

- Som forsker kan jeg si at hvis det skal være mulig å ta opp menneskerettigheter senere, så vil det være dumt ikke å gjøre det nå. Men det kan være at det kan gjøres på en litt forsiktig måte, som marker at det ikke er et tabu. Ved å nevne det i det hele tatt, understreker at det ikke er et tabu, sier forskningsprofessor ved PRIO, Stein Tønnesson, til Nettavisen.

- Ved å gjøre det litt forsiktig kan det være at det ikke fører til noe store ubehag. Norge er nok svært interessert i å bygge opp dette forholdet som har vært fullstendig nedprioritert i lang tid, og på et tidspunkt hvor det hersker stor usikkerhet i verden, ikke minst mellom Kina og USA, sier Tønnesson.

- Jeg vil peke på at det ligger en klar risiko for å skape et tabu hvis det ikke tas opp i det hele tatt. Hvis de lar helt være å si noe om menneskerettigheter, da blir det vanskelig å si noe om det i neste omgang, legger han til.

Kina frøs forbindelsene til Norge etter at Nobelkomiteen ga fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Men etter årelangt arbeid fra norske diplomater kunne Brende rett før jul i fjor legge fram en politisk felleserklæring. Den er grunnlaget for at forbindelsene nå gjenopptas.

- Glad for at vi nå normalisering

Statsminister Erna Solberg vil lede en norsk delegasjon på offisielt besøk til Kina 7. til 10. april. Møte med toppledelsen i Kina og gjenopptagelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina er hovedformålet med besøket, lyder pressemeldingen fra Statsministerens kontor.

- Jeg er glad for at vi nå normaliserer vårt diplomatiske og politiske forhold til Kina. Besøket viser at begge land ønsker å gjenetablere et langvarig, bredt og framtidsrettet samarbeid. Direkte kontakt med det kinesiske lederskapet er viktig for et solid og forutsigbart forhold preget av gjensidige interesser, tillit og forståelse, sier statsminister Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) reiser på offisielt besøk til Kina neste uke.

Dette blir det første norske statsministerbesøket til Kina på 10 år. Det offisielle programmet inkluderer møter med president Xi Jinping, statsminister Li Keqiang, parlamentspresident Zhang Dejiang, og en offisiell velkomstseremoni og bankett der statsminister Li er vertskap, lyder pressemeldingen.

Solberg ledsages av utenriksminister Børge Brende og næringsminister Monica Mæland og den største delegasjon med representanter fra norsk næringsliv som har deltatt på et statsministerbesøk.