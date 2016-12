ANNONSE

Partene er blitt enige om alle de viktigste kommersielle punktene rundt en ny distribusjonsavtale, melder partene i en pressemelding.

– Det er god dialog mellom partene i forhandlingene om en ny distribusjonsavtale, og vi er enige om alle de viktigste kommersielle avtalene. Nå tar partene en pause i jula og fortsetter dialogen fram mot en endelig avtale i januar, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.

Den nåværende avtalen løper ut ved nyttår. Rundt 500.000 husstander som har Get-abonnement ville da ha mistet alle kanalene fra TV 2, noe som tilsvarer rundt 1,3 millioner seere.

– Vi er glade for at vi har kommet til enighet på alle viktige områder, og at vi kan fortsette å tilby Gets-kunder alt innholdet fra TV 2, sier Øyvind Husby, direktør for Samfunnskontakt i Get.