Giske vant maktkampen i Ap

Arbeiderpartiet gjør Trond Giske til ny finanspolitisk talsperson, vraker Marianne Marthinsen.

Etter dager med spekulasjoner er det nå klart at Trond Giske (50) blir Arbeiderpartiets nye finanspolitiske talsperson, skriver NTB.

Partiet vraker med det sin nåværende finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen (37). Hun har hatt posten siden 2014.

Marianne Marthinsen Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson siden 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Partileder Jonas Gahr Støre blir som ventet parlamentarisk leder og skal fortsette å sitte i utenriks- og forsvarskomiteen.

- Tajik parlamentarisk leder

Selv om Trond Giske, den ene av Aps to nestledere, får den mer framtredende posisjonen som fraksjonsleder i finanskomiteen, er det den andre nestlederen Hadia Tajik som får oppgaven å være parlamentarisk nestleder i Ap.

Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig. Arbeidet med å fordele øvrige verv er ennå ikke sluttført.

- Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng.

Skal selv ha bedt om posten

Det var VG som tirsdag meldte at Giske selv hadde spurt partileder Jonas Gahr Støre om å få posten.

Avisen har flere kilder som hevder at Marthinsen ønsker å fortsette i samme posisjon, men at Støre i stedet har tilbudt henne verv i andre komiteer i bytte mot posten i finanskomiteen på Stortinget.

Ifølge VG har også Aps andre nestleder, Hadia Tajik, gitt uttrykk for at hun vil være ukomfortabel med en situasjon der Giske vil ha et slikt verv.

– Så lenge Hadia og Trond har vært nestledere, har det vært viktig at ingen av dem har hatt denne posten. Det har sikret en maktbalanse mellom de to, sier en ikke navngitt kilde.

