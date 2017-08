Gisseldrama i Nederland

Politiet har pågrepet en mistenkt etter at en mann tok en kvinne som gissel i en bygning som huser en radiostasjon i byen Hilversum i Nederland.

Det opplyser nederlandsk politi på Twitter torsdag formiddag. Kvinnen som ble holdt som gissel, er tatt hånd om av nødetatene.

Mannen som tok seg inn i bygningen, var ifølge lokale medier væpnet med kniv, skriver Reuters. Ifølge det nederlandske nyhetsbyrået ANP truet mannen kvinnen på parkeringsplassen utenfor bygningen. Deretter tvang han kvinnen til å ta ham med seg inn i bygningen.

Bygningen huser lokalene til den lokale radiostasjonen 3FM. Kvinnen som ble holdt som gissel, jobber i 3FM, ifølge nyhetsbyrået.

