Gjeterbarn drept av IS-bombe

- Tre barn ble i dag drept av en etterlatt bombe plantet av Daesh-organisasjonen nord for Al-Baghdadi, sier borgermester Sharhabeel al-Obeidi. Han bruker kallenavnet Daesh for IS.

Ifølge borgermesteren er ofrene mellom ni og tretten år gamle og var ute og gjette sauer da bomben eksploderte under dem søndag.

- De døde på stedet. En politipatrulje dro ut til åstedet og fikk brakt likene til likhuset, sier en lokal politileder.

Al-Baghdadi ligger 180 kilometer nordvest for hovedstaden Bagdad og var i en kort periode i 2014 kontrollert av IS. Udetonerte bomber i gjenerobrede områder dreper jevnlig sivile og sikkerhetsstyrker og er et stort hinder i gjenoppbyggingsarbeidet.