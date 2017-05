Gode nyheter for alle som flyr til USA- dropper trolig PC-forbud

ANNONSE

Amerikanske myndigheter har den siste tiden vurdert å innføre totalforbud mot elektronisk utstyr som PC-er og iPad-er i kabinen på flygninger fra Europa til USA. Bakgrunnen for det eventuelle forbudet er frykten for at terrorister skal skjule bomber i elektronisk utstyr.

I flere uker har det pågått tøffe forhandlinger mellom EU og USA om hvorvidt det er hensiktsmessig å innføre et slikt forbud, og det var ventet at det snart ville komme en form for kunngjøring.

Tirsdag kveld kom det imidlertid tydelige signaler fra EU om at amerikanerne likevel ikke vil nekte passasjerer å ta med seg PC-er og iPad-er i kabinen på flygninger fra Europa.

En kilde i EU-kommisjonen kunngjorde at det ikke blir noe forbud, etter en telefonkonferanse mellom USAs innenriksminister John Kelly, EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos og EUs transportkommissær Violeta Bulc.

USAs innenriks- og sikkerhetsdepartement (DHS) påker i en uttalelse at forslaget om forbud fortsatt «ligger på bordet».

- Gode nyheter

Leder for Flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, oppfatter det slik at det ikke blir noe forbud i nærmeste framtid, og mener dette er gode nyheter for den europeiske flybransjen.

- Vi tolker det dithen at det ikke blir noe forbud med det første mot elektronisk utstyr i kabin på flygninger fra Europa til USA. De (amerikanerne red.anm.) har blitt gjort oppmerksomme på sikkerhetsaspektene ved et eventuelt forbud, og har tatt dette til seg, sier Skatval, som har god kjennskap til prosessen.

- Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har sammen med EU vist at her er det sikkerhetsaspektet som må tenkes igjennom. Og det viser seg at det går an å snakke fornuft med amerikanske luftfartsmyndigheter. Men plutselig kan det komme endringer ved at de innfører regelverk eller andre restriksjoner, sier Skatval.

Skatval har tidligere uttalt at forbudet, hvis det hadde blitt innført, mest sannsynlig ville også gjelde for flygninger fra Norge til USA.

- Forbudet kan øke brannfaren

Forbudet innebærer at alt av elektronisk utstyr, som er større enn en mobiltelefon, skal oppbevares i innsjekket bagasje i flyets lasterom.

Kritikerne mener et slikt forbud kan øke brannfaren om bord i fly, ettersom litiumbatterier i PC-er kan være selvantennende. I lasterommet er det ingen til stede til å oppdage og slukke en eventuell brann.

Norsk Flygerforbund har hele tiden vært motstandere av det eventuelle forbudet.

- Man har mer kontroll på PC-er når de er i kabinen enn når de oppbevares i lasterommet. Ikke minst når det gjelder brannsikkerhet, har Skatval tidligere uttalt til Nettavisen.

Et tilsvarende forbud ble allerede innført i mars måned på flygninger til USA fra land som Tyrkia, Egypt, Jordan, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi- Arabia og De forente arabiske emirater. Storbritannia har også fulgt opp med lignende tiltak.

- Vil øke brannfaren

Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO) har tidligere uttrykt stor skepsis til forbudet i en rapport, ettersom store mengder med litiumbatterier i lasterommet vil øke brannfaren.

«Bærbart elektronisk utstyr med litiumbatterier kan forårsake varmeutvikling som kan resultere i brann. Dette kan skje ved overopphenting når utstyret er slått på, eller når batteriet blir ødelagt i kontakt med andre gjenstander eller ved hard behandling under transport,» lyder rapporten som er datert 31. mars, 2017.

«Noen land har nylig innført forbud mot å ha personlig, stort elektronisk utstyr i kabin av sikkerhetshensyn. Dette vil føre til en betydelig økning av elektronisk utstyr med litiumbatterier i lasterommet,» lyder rapporten.

- En jevn strøm av branner

Forsvaret forskningsinstitutt (FFI) utga rapporten « Sikker anvendelse av litiumbatterier»i 2010. Her skrev de følgende:

«Siden litiumbatteriene ble introdusert på slutten av 70-tallet, har man hatt en jevn strøm av rapporterte branner og eksplosjoner fra hele verden. På tross av dette er faktum at litiumbatteriene har blitt betydelig sikrere og bedre i årene som har gått. At antallet rapporterte branner ikke har gått ned, skyldes den enorme økningen i bruk,» lyder rapporten.

Kilder: Politico, The Telegraph.