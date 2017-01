Golden Globe-vert med spark mot Trump

ANNONSE

Hadde «gjenstand for vitser» vært en kategori under årets Golden Globe-utdeling, ville Donald Trump vunnet klart.

Etter å sunget og danset seg inn til lånt musikk fra filmen «La-La-Land» erklærte Fallon at søndagens prisutdeling er «ett av de få stedene i USA der folkets stemme fortsatt teller». Om ikke et direkte angrep på Trump, så var det en tydelig henvisning til at den kommende presidenten ikke fikk flertall i folket, selv om han fikk et klart flertall i valgmannskollegiet som formelt utnevner presidenten.

Fallon kostet også på seg et spark på leggen til den russiske presidenten, som nylig ble utpekt som den som beordret en kampanje for å påvirke valg resultatet. Resultatet av Golden Globe-avstemningene er det derimot ingen grunn til å bekymre seg for:

- Alle resultatene er sertifisert av revisjonsselskapet Ernst & Young og Putin, forsikret Fallon.

Viner av birollepris Hugh Laurie uttrykte sin bekymring for prisens fremtid i et USA ledet av Donald Trump. Prisen deles nemlig ut av Hollywoods utenlandske presseforening.

- Jeg mener ikke å være dyster, men tittelen inneholder ordene «Hollywood», «utenlandsk» og «presse», sa Laurie og erklærte at han tok imot prisen «på vegne av psykopatiske milliardærer, uansett hvor de er».

Meryl Streep fulgte opp i en langt mindre spøkefull tone da hun fikk hedersprisen og benyttet sin tilmålte tid i rampelyset til å lange ut mot den påtroppende presidenten. Hun viste til en hendelse i valgkampen der Trump gjorde narr av en funksjonshemmet reporter.

- Dette instinktet når det gjelder å fornedre (..) blir en lags tillatelse til at andre gjør det samme. Respektløshet avler respektløshet, vold avler vold. Når de mektige bruker sin posisjon til å mobbe andre, blir vi alle tapere, sa Streep.

