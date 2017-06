Google får rekordbot av EU

ANNONSE

EU-kommisjonen mener Google har misbrukt sin markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, nærmere bestemt Googles tjeneste for prissammenligning.

– Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre. Det er bra, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Men Google har brutt loven, mener hun.

– De har ikke lov til å misbruke sin dominans i ett marked for å gi seg selv en fordel i et annet. Vår gransking viser at det er akkurat det de har gjort, sier hun.

Vurderer anke

Vestager gir nå Google 90 dager på seg til å endre praksis og begynne å likebehandle alle.

Skjer ingenting, kan selskapet i verste fall bli ilagt daglige tilleggsbøter på opptil 5 prosent av eierselskapets gjennomsnittlige daglige globale omsetning.

Google selv melder at selskapet vil vurdere en anke.

– Vi er med all respekt uenig i konklusjonen som ble presentert i dag. Vi vil gjennomgå og vurdere EU-kommisjonens avgjørelse i detalj mens vi vurderer om vi skal anke avgjørelsen, og vi ser fram til å fortsette å legge fram vår sak, sier Kent Walker som er talsperson for Google.

Googles mål er å koble brukerne med annonsører på en måte som er nyttig for begge parter, fastholder han i uttalelsen.

Bedre synlighet

Google begynte med prissammenligning i Europa i 2004. Den gang ble tjenesten kalt Froogle. Den skiftet senere navn til Google Product Search og så til Google Shopping.

EU-kommisjonen mener Google har gjort sin egen prissammenligning ekstra godt synlig i Google-søket, mens rivaler er blitt skjult langt ned i listen over treff.

– Googles strategi for tjenesten for prissammenligning handlet ikke bare om å tiltrekke seg kunder. Det handlet ikke bare om å ha en bedre tjeneste enn rivalene, sier Vestager.

Ifølge henne har praksisen forhindret rettferdig konkurranse mellom Google og andre tjenester.

Positiv reaksjon fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådet mener det er bra at saken tas tak i.

– For forbrukerne blir det vanskeligere å ta et opplyst valg når Google for eksempel manipulerer søkeresultatene for egen vinning. Googles søkemotor er portalen til internett for milliarder av forbrukere, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.

– Det skal være konkurranse og valgfrihet og rettferdige søkeresultater, sier Myrstad.

