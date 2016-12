Amiridis forsvant mandag etter et besøk hos venner av hans brasilianske kone i et fattig nabolag preget av mye vold. Politikommissær Evaristo Pontes sier at de så langt ikke mistenker bortføring. (Twitter)

Gresk ambassadør savnet i Brasil

Hellas' ambassadør til Brasil forsvant for tre dager siden under en familieferie i Rio de Janeiro. Funnet av et lik i en utbrent bil knyttes til saken.