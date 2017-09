Gro Harlem Brundtland reagerer på Solberg lot Listhaug dra til Stockholm

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sier hun er forbauset over Erna Solbergs håndtering av Sylvi Listhaugs besøk i Stockholm sist uke.

– Jeg er forbauset over at hun sitter stille i båten mens alt dette skjer rundt henne, sier Gro Harlem Brundtland til Adresseavisen.

Hun deltar i Arbeiderpartiets valgkamp og deltok på et arrangement i Trondheim fredag.

Hun reagerer både på at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug reiste til Stockholm sist uke og på statsminister Erna Solbergs håndtering av dette.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, i hvert fall ikke da jeg var statsminister. Man reiser ikke til et naboland for å skyte mål fra nabolandet. Det går ikke an. Jeg synes dette er helt merkelig, sier Harlem Brundtland.

Den svenske migrasjonsministeren Heléne Fritzon avlyste på kort varsel det planlagte møtet med Sylvi Listhaug tirsdag. Gro Harlem Brundtland synes ikke det er rart at svenskene reagerte på besøket.

