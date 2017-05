Gro tar  «veldig klar» Støhre i forsvar etter «tåkefyrste»-kritikk

ANNONSE

Etter at han overtok som Ap-leder har Støre blitt angrepet av politiske motstandere og kommentatorer for å være vinglete og uklar.

Tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland (78) forteller til VG at hun mener kritikken mot Jonas Gahr Støres «tåketale» har vært urettferdig, og at han har vært hemmet av at Arbeiderpartiet har brukt tid på politiske avklaringer.

Hun understreker overfor VG at det er sterke tradisjoner i Arbeiderpartiet for at det er landsmøtet som vedtar politikken og at nå som Støre har fått de avklaringene, er han fri til å presentere det for velgerne.

- Jonas har ikke vært utydelig, men han har pekt på at det har pågått prosesser i partiet. Jonas er veldig klar i hodet. Han har enorm oversikt og vet hva han vil, sier hun blant annet til VG.

