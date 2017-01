Grotesk funn i voldsherjet mexicansk stat

ANNONSE

Likene ble funnet i Chilpancingo mandag, sier sikkerhetstalsmann Roberto Alvarez i Guerrero. I tillegg ble likene av fire andre menn funnet i Chilapa ikke langt unna Chilpancingo. To av dem ble funnet skutt og drept på en motorvei og bar preg av tortur. De to andre likene ble funnet i et hus, og også disse så ut til å ha blitt torturert.

Guerrero har lenge vært åsted for narkotikarelatert vold og forsvinninger. De siste voldelighetene var trolig mellom de to kartellene kjent som Los Ardillos og Los Jefes, sier en anonym kilde.