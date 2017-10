Gunhild Stordalen: - Fantastisk hyggelig at Thaler får Nobelprisen

- Thalers teori har inspirert mye av arbeidet i EAT.

Den gjeve Nobelprisen i økonomi går til amerikanske Richard H. Thaler (72).

- At Richard Thale er tildelt Nobelprisen i økonomi er fantastisk hyggelig og høyst velfortjent, sier Gunhild Stordalen til Nettavisen.

Hun fremhever at har vært instrumentell i å utvikle den adferdsøkonomiske disiplinen.

- Boken han skrev med Cass Sunstein «Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness» inspirerte Steffen Kallbekken og meg til å starte miljøstiftelsen GreeNudge i 2011. Både Thaler og Sunstein satt i det internasjonale styret til Stiftelsen GreeNudge, som i dag er et konsulentselskap som gir råd til bedrifter, sier hun.

- Ikke tvang, men oppmuntring

Stordalen er takknemlig for Thalers viktige arbeid:

- GreeNudge-teorien hans har også inspirert mye av arbeidet i EAT: Målet vårt er ikke å tvinge folk til å spise sunn og og bærekraftig mat, men å tilrettelegge og oppmuntre ved å gjøre de gode alternativene mer attraktive, billigere og lettere tilgjengelig, sier Stordalen.

Les også: Noen setter mer pris på vind i håret enn å redusere risikoen for skader

Karevold:- Utrolig viktig pris

Førsteamanuensis II ved BI, Knut Ivar Karevold, kjenner Thaler bedre enn de fleste.

Han har basert sin doktorgrad «Reference points atwork» på Thalers virke og leder nå GreeNudge, som har gjenoppstått som et nytt aksjeselskap og heter GreeNudge Health.



- Dette er en gledens dag. Nobelprisen til Thaler er en utrolig viktig pris. Det gir faget atferdsøkonomi større legitimitet og anerkjennelse, sier Karevold til Nettavisen - og fremhever at:

- Thaler er mest kjent for sitt begrep «mental bokføring», som viser hvordan samme pengesummer oppfattes ulikt avhengig av hvilke psykologiske regnskap de tilhører og hvilke referansepunkter de sammenliknes med.

Thaler-ekspert: Knut Ivar Karevold.

Mål: Gjøre bedre ubevisste valg

I GreeNudge samarbeider han med seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for Sykelig Overvekt. De bruker kunnskap om adferdsøkonomi og helse til å ta sunnere valg.



- GreeNudge bruker kunnskap om hvordan intuisjonen virker til å hjelpe folk til å gjøre bedre ubevisste valg. Intuisjonen styres av ett sett konkrete mekanismer som ubevisst påvirker hvordan folk velger. Vi kan hjelpe folk til å velge bedre ved å endre på beslutningssituasjonen slik at vi blir i stand til å ta bedre valg for oss selv, forklarer han.



GreeNudge jobber aller mest med å påvirke folks valg av mat. Samira Lekhal leder det nasjonale prosjektet «Fra kunnskap til handling» og vet mye om hvordan utforming av dagligvare, restauranter og skoler kan lede til sunnere valg.

Plassering, merking, pris og porsjonering

Det finnes mange ulike virkemidler som kan stimulere folk til å velge bedre. Den mest presise oversettelsen av «nudge» er «påvirkning» på norsk, mener Karevold:



- De fire mest kjente virkemidlene knyttet til mat er plassering, merking, pris og porsjonering. I andre situasjoner kan standard valg, forpliktelse og mange andre virkemidler være effektive. Essensen er å se på hva som påvirker vår hjerne og impulser, slik at vi styres i riktig retning, altså svinger til fruktdisken i stedet for sjokoladehyllene.



- Hvordan kan man måle at intuisjonen faktisk endres?



- Ved å sammenligne hvordan endringer av valgsituasjonen påvirker valgene i sunnere retning. Man kan måle hvor mye sunnere folk velger før og etter, sier psykologen.

- Åpent og for et godt formål

- Man synes nok dette er en besnærende tanke, men er det noen farer forbundet med å styre intuisjonen?



- Vi påvirkes uansett av situasjonen. Fordelen med denne metodikken er at vi gjør det åpent og for et godt formål. Forskningen viser at det nytter med enkle intuitive skilt som «ja, spis meg» og «klokt valg». Smitteeffekten er også merkbar, vi påvirkes av de valg folk rundt oss tar. Derfor er det svært viktig at helsemyndighetene og matindustrien tar dette på alvor, og samarbeider om å bruke disse virkemidlene.



- Ferske tall fra FHI viser at de fleste voksne veier for mye. Kun mindretallet er normalvektige. Gjøres det nok?



- Det viser jo behovet for et nytt sett virkemidler, sier Karevold.

Du kan lese mer om funnene fra FHI her.

Mål: - Utjevne forskjellene

Styreleder Samira Lekhal i GreeNudge: - Atferdsøkonomiske virkemidler kan påvirke alle.

Styreleder Samira Lekhal i GreeNudge sier at atferdsøkonomi er et virkemiddel for fremtiden.

- Vi har allerede har investert mye i opplæring av og kommunikasjon til forbrukerne. Atferdsøkonomiske virkemidler, gjennom å gjøre små endringer i våre omgivelser, kan gjøre det lettere å velge sunt når man er ute og handler eller ute og spiser. Virkemidlene har potensiale til å påvirke alle, og kanskje spesielt de som ikke har så mye kunnskap om sunnhet og helse. Slik kan bruk av atferdsøkonomiske virkemidler bidra til å utjevne sosiale forskjeller i kosthold, som vi vet er store, sier hun.

- Sunn skepsis

Siden «nudge»-begrepet ble introdusert for ni år siden, har det «tatt av», ifølge psykolog Karevold.



- Vi har ridd på en nudge-bølge, noen blir nesten overtroiske, reflekterer han.



- Hva bør man være skeptisk til når det gjelder nudge?



- Vi må alltid ha en sunn skepsis til alle virkemidler, og måle hvordan de faktisk påvirker folk til å velge sunnere. Hvis man bare tror noe virker, risikerer man å bli overtroisk. Overtro er en av beslutningsfellene som Thaler og hans kolleger har vist at er av de vanligste og farligste fellene å gå i. Atferdsøkonomene har vist at virkeligheten vår er høyst subjektiv, og at subjektive oppfatninger kan smitte over på andre, slik at folk ender opp med å tro at ting er sanne, bare fordi de har tenkt og sagt det til seg selv nok ganger. Alle typer fakta og objektiv informasjon er derfor nødvendige for å gjøre gode valg, utdyper Karevold.

Thaler er kjent for mange presise formuleringer, som dette:

« So to put it simply, forcing people to choose is not always wise, and remaining neutral is not always possible.»

Tid for å sprette champagnen

Nå fortjener Chicago-professoren at champagnen sprettes:



- Nitidig arbeid med å bedre forstå psykologien i økonomien og dens helsegevinster, hedres på beste vis. Det er inspirerende for oss alle, avslutter Karevold og Lekhal optimistisk.

Mest sett siste uken