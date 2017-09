Guterres håper på konstruktivt budskap fra Trump

FNs generalsekretær António Guterres håper USAs president Donald Trump har et konstruktivt budskap når han skal holde sin første tale for hovedforsamlingen.

Trump skal tale til hovedforsamlingen tirsdag neste uke, en samling han tidligere har omtalt som en «klubb for folk som vil hygge seg».

Guterres sa i et intervju onsdag at han har lagt stor vekt på å danne et solid bånd mellom FN og Trump-administrasjonen de siste åtte månedene.

– Jeg håper dette også vil være budskapet til president Trump. Og om det er det, håper jeg det vil bli godt mottatt, sier Guterres.

Rundt 130 verdensleder vil delta i FNs hovedforsamling, men søkelyset vil trolig være på Trump. USA er FNs største økonomiske bidragsyter, og Trump-administrasjonen har flere ganger truet med betraktelige kutt i bidraget.

