Gutt bitt til blods av mystiske sjødyr

Australsk tenåring ble innlagt på sykehus etter å ha blitt bitt av mystiske sjødyr da han skulle avkjøle beina.

Sam Kanizay (16) opplevde at føttene og leggene var tildekket av blod etter å ha avkjølt føttene utenfor stranden Brighton Beach i Melbourne i Australia sist lørdag.

Marinebiologer tror gutten har blitt bitt av en form for vannlopper.

16-åringen skulle bare avkjøle seg etter en fotballkamp lørdag kveld, og vasset ut i sjøen. Han ble stående i sjøen i en halvtimes tid. Han merket ingenting, men da han kom opp av vannet, oppdaget han at føttene og leggene var fulle av små nålehull som blødde voldsomt.

- Så ut som en krigsskade

Foreldrene fikk litt av et sjokk da sønnen kom hjem senere på kvelden.

- Det så ut som en krigsskade, som et granatangrep. Det var veldig blodig, sier faren til 16-åringen i et intervju med BBC.

- Vi fikk ham i dusjen, men det fortsatte å blø, sier faren.

16-åringen ble innlagt på sykehus, men ingen av legene klarte å gi noen god forklaring på hva som hadde angrepet gutten.

- De er ikke som pirajaer

Faren bestemte seg for å dra til stranden for å gjøre egne undersøkelser. Han kastet ut et rått kjøttstykke i vannet på samme sted gutten var blitt angrepet, noe som førte til at hundrevis av små sjødyr begynte å spise på kjøttstykket.

- Jeg samlet inn flere av disse merkelige skapningene ved å fange dem i et nett, sier faren, som sendte noen eksemplarer av dyrene til eksperter.

Australian teen’s feet bloodied by mystery sea creatures - Kanizay’s father said hospital staff had no idea wha... https://t.co/RK2tWzkFWk — Radio International (@myRadioIntl) August 7, 2017

Marinebiolog Genefir Walker-Smith, som har undersøkt dyrene, sier til The Herald Sun at sjødyrene trolig er en form for vannlopper.

- Det er mulig at han forstyrret en gruppe midt i spisingen, men de ligger vanligvis ikke på lur og angriper som pirajaer, sier han til avisen.

Andre eksperter mistenker imidlertid at skadene er forårsaket av piggrokker eller maneter, ifølge Sky News.

Sam Kanizay (16) holder en beholder som inneholder de mystiske sjødyrene som angivelig bet ham til blods.

- Ikke gode nok bevis

Marinebiolog Alistair Poore tror ikke det var vannlopper som gikk til angrep på gutten.

- Man kan tiltrekke mange ulike dyr i sjøen med rått kjøtt. Selv om dette er interessant, så er ikke dette godt nok bevis for at det var disse dyrene som gikk til angrep på guttens bein, sier førsteamanuensis ved Universitetet i New South Wales, Alistair Poore, skriver The New York Times.