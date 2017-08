Gutt skadd i fall i klatrepark

En gutt i tiårsalderen er sendt til sykehuset i Haugesund i sykebil etter at han falt mellom 3 og 4 meter i en klatrepark i Tysnes i Rogaland.

Politiet fikk melding om det de betegner som et hendelig uhell klokken 16.24.

– Gutten var i ferd med å avslutte en klatreøkt og falt mellom 3 og 4 meter fra det siste stativet og landet på ryggen, sier Rune Plassen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Plassen sier at gutten, som er rundt ti år gammel, var våken og pustet normalt da han ble sendt med sykebil til sykehuset i Haugesund.

Klokken 19.09 meldte politiet på Twitter at de hadde vært i klatreparken og kommer til å opprette sak. Med hendelig uhell menes at ingen kan klandres for skaden.

Oslo 20150409. Illustrasjonsbilder av en ambulanse i Oslo torsdag ettermiddag. Sykebil. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix