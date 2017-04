Haaretz: Meldinger om nytt kjemisk angrep i Syria

ANNONSE

Angrepet er ikke bekreftet, men uverifiserte bilder viser en gul røyksky over området som skal være angrepet.

Haaretz viser til flere ulike kilder. Den tyske journalisten Julian Röpcke skriver i en Twitter-melding at det er sluppet flere tønnebomber med klor over landsbyen Lataminah.

Landsbyen ligger like sør for Khan Sheikhoun, der over 80 mennesker skal ha mistet livet etter å ha pustet inn giftig gass tirsdag.