Blant Disneys kommende filmer er «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» som har premiere fredag, og «Cars 3» som har premiere 16. juni. Illustrasjonsfoto: Pirates of the Caribbean Foto: Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Hackere krever løsepenger for Disney-film

Hackere krever løsepenger for å frigi en Disney-film som ennå ikke er lansert, men Disney nekter å betale.