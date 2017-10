Hadia Tajik om ukultur: - Ap ikke immune

Partiets nestleder tar nå et oppgjør med menn som ikke slipper til kvinnelige talenter.

Til Dagens Næringsliv (bak betalingsmur) sier Aps nestleder, Hadia Tajik, at gutteklubben Grei og ukulturen som gjør det vanskelig for kvinner å ta seg fram, ikke er noe Arbeiderpartiet er immune imot.

I mars skrev Tajik en kronikk i Aftenposten hvor hun gikk til angrep på menn som løfter fram hverandre og gjør det vanskelig for kvinnelige talenter å slippe til.

- Jeg har møtt dem alle sammen. Gutteklubben grei finnes. Den har makt. Den finnes på mange arbeidsplasser. Og de som utfordrer dem, blir lett stemplet som brysomme og vanskelige å ha med å gjøre, skrev hun.

- Ap ikke immune

På spørsmål fra DN om hun skrev om Arbeiderpartiet i kronikken, svarer Tajik nå:

- Det jeg skrev om er erfaringer folk har fra ulike arbeidsplasser i forskjellige sektorer og organisasjoner. Jeg mener heller ikke et parti som Arbeiderpartiet er immune mot det. Derfor må vi være bevisste på det og jobbe med det. Og derfor trenger vi flere brysomme folk som sier ifra når det er nødvendig, sier Ap-nestlederen.

Også partileder Jonas Gahr Støre er enig i at Ap ikke er immune mot utfordringer når det kommer til likestilling, uttaler han til DN.

Vraking vekket reaksjoner

Det har stormet rundt partiet om akkurat dette temaet de siste ukene. Da Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, ble vraket til fordel for nestleder Trond Giske, kom reaksjonene raskt.

Marianne Marthinsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

To av Aps rådgivere i finansfraksjonen valgte å si opp i protest, da vrakingen ble kjent.

Mens Trond Giske fikk gjennomgå av Ap-profilene og tidligere statsrådene Tove Strand og Grethe Fossum.

«Marianne Marthinsen har gjort en kjempejobb i finanskomiteen og det har vært en glede å oppleve hennes faglighet og hennes rolige og vennlige form. Vi trenger rollemodeller som henne for å motivere unge kvinner til å påta seg verv-også på områder som dessverre fortsatt er dominert av menn. Det er ikke spesielt motiverende når flinke kvinnelige politikere tas av oppgaven ved første anledning», skrev Strand på Facebook.

- Ikke første gang Giske presser seg foran

Fossum var ikke nådig overfor Giske.

«Det er ikke første gang Trond Giske har prøvd å presse seg foran flinke kvinner. På 90 tallet prøvde han å bli nestleder og vi måtte bruke likestilling for å holde ha unna. Denne gangen har han klart å ta posisjonen til en av de dyktigste kvinnene vi har i partiet. Dette viser at Trond ikke tar likestilling eller faglig flinke kvinner på alvor! Ikke server meg at dette er valgkomiteens ansvar. Trond kunne ha sagt nei!!! Nå tror jeg at kvinnene i AP er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister. Noe som har vært hans plan/strategi i mange år. Dette er det ingen tilgivelse for, Trond Giske. Du tapte den muligheten ved at du i praksis ikke tar likestilling og kvinner på alvor og ikke trer tilbake når det er nødvendig for å slippe andre til. Maktsyke kalles det!», skrev hun på sin Facebook-side.

- Surrealistisk

Marthinsen selv har ikke kommentert saken før i dag. Hun skriver på Facebook at det hele har vært surrealistisk.

«Mange har ment mye om min komitéplassering de siste to ukene. Det oppleves som ganske surrealistisk, men jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å ta det som et stort kompliment!», skriver hun.

Hun hadde satt opp to komitéønsker for kommende stortingsperiode, der førstevalget var finanskomiteen, som Giske fikk. Hun fikk oppfylt sitt andrevalg, som var utenriks- og forsvarskomiteen. Noe hun skriver at hun er fornøyd med.

«De neste fire åra skal jeg sitte i utenriks- og forsvarskomiteen. Når jeg ikke skal fortsette på finansfeltet var det mitt fremste ønske, og jeg er utrolig glad for å ha fått det ønsket oppfylt. Så hører jeg noen hevde at jeg med det har parkert meg selv. Det er feil».

«Flink ung jente»

Reaksjoner kom det også da Trond Giske i et intervju med Dagens Næringsliv omtalte nestlederkollega Tajik - som er 16 år yngre - for «Flink ung jente».

På Twitter svarte Tajik med humor.

- Du er ganske flink du òg då.

Da svarte Giske at han kunne bli flinkere til å styre unna ironi i intervjuer.

- Takk for det. Kan nok bli flinkere til å unngå ironi i svar til journalister, men klarer meg ellers greit, tross høyt fremskreden alder.

