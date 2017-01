Hagen tar Johaug kraftig i forsvar

ANNONSE

Frp-nestor og samfunnsdebattant Carl I. Hagen er rasende på Antidoping Norge for deres behandling av dopingsaken mot langrennsløper Therese Johaug (28).

Bakgrunn: Johaug-høringen er unnagjort

Denne uka har Johaug forklart seg for domsutvalget i Norges idrettsforbund, mens Antidoping Norge har argumentert for hvorfor de mener 28-åringen bør idømmes 14 måneders utestengelse.

Johaugs advokat ber om at skistjernen frifinnes.

Fakta: Johaug-saken:

1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaugmåtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. * 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. * 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. * 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. * 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken faller i god tid innen en måned. (NTB)

Les også: Johaugs manager føler alle spørsmål ble besvart

Les også: Slik har Heidi Weng unngått Johaug-tabben

- Totalt respektløst

Hagen skriver i et illsint innlegg på sin Facebook-side at dopingsaken mot 28-åringen burde ha blitt avgjort for lenge siden, slik at hun i tilfelle det ender med frifinnelse, ikke går glipp av store deler av denne sesongen.

Les også: Kjenner stusser over Johaug-advokatens utspill

- De har vist en total respektløs holdning for vår OL og VM-stjerne Therese Johaug helt fra kremen hun fikk av landslagslegen viste feil innhold. Saken burde vært tatt opp innen to uker med avgjørende slike at hvis hun ble frikjent så mistet hun ikke hele sesongen. Det uakseptable sommel er en skandale av dimensjoner.

Suspendert siden oktober

4. oktober i fjor fikk Therese Johaug beskjed om at hun hadde testet positivt på det anabole steroidet klostebol, etter å ha brukt medikamentet Trofordermin som hun fikk av daværende landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en solbrent leppe.

19. oktober ble det kjent at påtalenemnda i Antidoping Norge hadde suspendert 28-åringen. Det innebar at hun ikke lenger kunne trene med landslaget, og heller ikke delta i skirenn.

Suspensjonen regnes som en del av soningen, dersom Johaug skulle bli idømt utestengelse fra idretten.

Les hele innlegget til Hagen her:







Les også: Bendiksen slet med å holde tårene tilbake: - Det er nesten ikke til å bære

Les også: Kjenner: - Bjørgen var viktig og god for Johaug