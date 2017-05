ANNONSE

President Duterte sa onsdag at politisjefen fikk hodet kuttet av da gruppen som har sverget troskap til ekstremistgruppen IS, angrep byen Marawi sør i landet.

Fredag forteller politisjef Romeo Enriques til nyhetsbyrået AP at han har det bra. Han sier det kan ha oppstått en viss forvirring fordi en tidligere politisjef ble drept i kamper i byen, men heller ikke Enriques' forgjenger fikk hodet skåret av. Han ble påført et dødelig skuddsår i en trefning med islamister utenfor et sykehus i byen.

Marawi har vært herjet av vold siden tirsdag kveld da opprørerne gikk til angrep. De har blant annet bortført en prest og medlemmer av en menighet og tent på bygninger. Generaler i den filippinske hæren sier 31 jihadister er drept i kamper de siste to dagene. 11 soldater er drept. Duterte har innført unntakstilstand på øya Mindanao, hvor Marawi ligger.

Abu Sayyaf har i lang tid kjempet mot regjeringsstyrker sør på Filippinene. Gruppen har de siste tiårene bortført flere hundre filippinere og utlendinger og krevd løsepenger. I 2014 sverget gruppen troskap til IS.

I 2015 ble nordmannen Kjartan Sekkingstad bortført av Abu Sayyaf. Sekkingstad ble sluppet fri i september 2016. To canadiere som ble bortført sammen med ham, ble halshogget.