I fjor lå nettoinnflyttingen på kun 2.400 personer, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Høyre priser i boligmarkedet får skylden.

- Det er svært høye boligpriser i Oslo, og svært få boliger å oppdrive. Det at det er høye priser i Oslo, gjør at de som eier bolig her får mye mer igjen for boligkapitalen hvis de flytter ut av Oslo. Samtidig har mange av dem som vil flytte inn, ikke råd, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til Aftenposten.

Finansavisen skriver på samme tid at stadig flere nye boliger i Oslo mangler kjøpere. Nær 800 nyboliger står tomme i Oslo nå, en oppgang på 80 prosent fra bunnen i oktober.

- Det har vært en nedgang i antallet ledige boliger de to siste månedene i alle fylker, unntatt Oslo, sier seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse til avisen.