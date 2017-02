Hamas boikotter lokalvalg på Vestbredden

ANNONSE

Lokalvalget skulle ha vært holdt i september i fjor, men ble da utsatt etter at palestinsk høyestterett besluttet at det bare kunne holdes på Vestbredden og ikke på Gazastripen.

Hamas vant valget på palestinsk nasjonalforsamling i 2006, men ble etter kort tid fratatt regjeringsmakten av president Mahmoud Abbas og hans Fatah-parti.

Boikottet forrige valg

Siden har islamistbevegelsen styrt på Gazastripen, mens Fatah har styrt på Vestbredden.

Forsøk på å gjenforene de to palestinske områdene har mislyktes flere ganger, og Hamas boikottet det forrige lokalvalget i 2012 fordi Gazastripen ble holdt utenfor.

Hamas kommer også til å boikotte årets lokalvalg og mener at det vil virke splittende fordi palestinerne på Gazastripen nektes å delta, skriver Al Monitor.

En talsmann for Hamas, Hazem Qassem, hevder Abbas har gått ut over sine fullmakter ved å kunngjøre valg, uten først å konsultere palestinernes lovgivende forsamling (PLC).

Qassem avviser at det ikke lar seg gjøre å holde valg på Gazastripen og forsikrer at Hamas vil sørge for at valget der vil foregå på demokratisk og lovlig vis.

En talsmann for Abbas' Fatah-parti, Osama Qawasmi, anklager på sin side Hamas for å være udemokratiske.

– Hamas' motstand mot lokalvalg er som forventet, for de tror ikke på demokrati, sa han nylig til radiostasjonen Voice of Palestine.

Hamas har valgt ny leder på Gazastripen

Hamas har nå valgt ny leder på Gazastripen, og valget falt på en militant leder i gruppens militære ving Qassam-brigadene.

– Yahya Sinwar er valgt til å lede Hamas' politiske kontor på Gazastripen og overtar etter Ismail Haniyeh, opplyser en talsmann for Hamas.

Haniyeh ble valgt til statsminister da Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006, men president Mahmoud Abbas og hans Fatah-parti fratok dem etter kort tid regjeringsmakten og dannet en ny regjering.

Nå stiller Haniyeh til valg som leder for hele Hamas-bevegelsen, og de siste månedene har det derfor vært holdt valg innad i Hamas for å finne hans etterfølger på Gazastripen.

- Kan tyde på mer militant retning

En israelsk militærdomstol dømte i 1989 Yahya Sinwar til livsvarig fengsel etter å ha funnet ham skyldig i drap på palestinere som var anklaget for å løpe Israels ærend. I 2011 ble ha løslatt i en fangeutveksling og har siden inntatt en sentral rolle i Qassam-brigadene. Valget av Sinwar kan tyde på at Hamas beveger seg i mer militant retning, vel vitende om at håpet om en forhandlingsløsning med Israel, om opprettelse av en palestinsk stat, i dag er fjernere enn noensinne.