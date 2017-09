Den svenske forfatteren, entertaineren og regissøren Hans «Hasse» Alfredson er død. Han var regnet som selve nestoren i den svenske humorbransjen.

Familien bekrefter dødsfallet til det svenske nyhetsbyrået TT. Alfredson døde på Danderyds sjukhus søndag. Han ble 86 år gammel.

Alfredson var særlig kjent for sitt samarbeid med Tage Danielsson, og de to gikk sammen under artistnavnet Hasseåtage. Sammen laget de revyer, filmer og bøker. De huskes blant mye annet for en rekke klassiske sketsjer. Danielsson døde i 1985.

Radarpar

Alfredson ble født i Malmö i 1931. Hans humortalent kom for alvor for dagen da han studerte i Lund og var med på å lage studentoppsetningen «Djingis Khan», som ble en stor suksess og fortsatt settes opp hvert femte år.

Han fikk jobb i underholdningsavdelingen i Sveriges Radio i 1956, og det var her han innledet samarbeidet med Tage Danielsson. De to startet med radioprogram som «Skillingspelet», og var også med på revyer og musikaler.

– Vi hadde gode forutsetninger som samarbeidspartnere. Vi hadde nesten den samme formen for humor, og vi delte i stor grad samme ideologiske, politiske og religiøse grunnsyn. Men som personer var vi nokså ulike, med et forskjellig temperament som gjorde at vi utfylte hverandre godt, sa Hasse i et intervju med NTB i 1994.

Bøker, film og revy

I 1961 stiftet humorparet aksjeselskapet Svenska Ord, som ble et begrep både i Norge og Sverige fram til Danielssons død. I tillegg til en omfattende bokproduksjon satte de opp et stort antall revyer, blant dem «Gröna hund» «Gula hund» og «Under dubbelgöken», og filmer som «Att angöra en brygga», «Äppelkriget» og «Picassos äventyr».

Men Hasse var ikke bare humorist – han laget også alvorstunge filmer. Han viste en mørkere side blant annet med filmen «Den enfaldige mördaren» fra 1982, et drama fra 30-tallets Skåne.

Alfredson ble i 2013 hedret under utdelingen av den svenske filmprisen Guldbaggen, og fikk tildelt årets hederspris. Han kvitterte i kjent stil med kveldens lengste, mest innviklede og morsomste tale, skriver TT.

(©NTB)

Sett denne videoen?