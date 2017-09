Har funnet levninger etter menneske - kan være kvinne som forsvant for fire år siden

- Det er naturlig å undersøke om funnet kan knyttes til Kaisa Beddari.

(iFinnmark): Fredag 22. september fikk politiet varslinger om funn av levninger fra et menneske i Pasvik.

– Etter undersøkelse av patolog er det bekreftet at det dreier seg om levninger fra et menneske. Identiteten til avdøde som levningene stammer fra er ikke avklart, skriver Hans Møllebakken, regionleder ved Kirkenes politistasjon i en pressemelding mandag.

Omfattende undersøkelser

Politiet i Finnmark har ifølge pressemeldingen satt i gang omfattende tekniske undersøkelser i området for å søke etter ytterligere levninger og andre spor.

– Det er vanskelig på dette tidspunktet å vurdere om etterforskningen vil gi kunne noe sikkert svar på hva som har skjedd, skriver Møllebakken videre og fortsetter:

– Det er naturlig å undersøke om funnet kan knyttes til Kaisa Beddari, som forsvant i 2013. Beddari er den eneste som er savnet i dette området. Beddaris pårørende er varslet om funnet.

Den gang 85 år gamle Kaisa Beddari ble meldt savnet 13. september 2013.

På Åsted Norge

Formelt ble søket etter Beddari avsluttet i november i 2013, og i april 2014, erklærte Øst-Finnmark tingrett henne død.

Da forsvinningssaken ble tatt opp i TV2s Åsted Norge, sa politiet at de mente det var sannsynlig at det hadde skjedd noe kriminelt i saken.

Slo alarm

En hjemmehjelp som kom til et tomt hus hos Kaisa Beddari på Skrøytnes i Pasvikdalen, slo alarm på formiddagen 5. september 2013.

Den siste sikre observasjonen av 85-åringen ble gjort to dager tidligere like før klokka 13. Beddari var da noen hundre meter hjemmefra, trolig på vei for å plukke bær.

En leteaksjon ble raskt organisert. Mannskaper fra politiet, Forsvaret, Røde Kors, Sivilforsvaret og Norske redningshunder deltok, i tillegg til en langt rekke andre frivillige. Totalt er rundt 100 personer med på leiteaksjonens første dag.

Seinere ble det søkt med båt og helikopter. Det organiserte søket ble innstilt 11. september.

Familien fortsatte med jevnlige søk, blant annet på scooter om vinteren håp om at dyrespor kunne lede dem til noe.

Les flere saker fra i Finnmark her!

Mest sett siste uken