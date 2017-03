Hareide: - Solberg må være tydelig overfor Kina

ANNONSE

Fredag formiddag ble det kjent at statsminister Erna Solberg (H) reiser til Kina for å besøke blant annet den kinesiske presidenten Xi Jinping. Forholdet mellom Norge og Kina har vært på nullpunktet etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiabo fikk tildelt Nobels fredspris i 2010.

Selv om nobelkomiteen i utgangspunktet er uavhengig, oppfattet kineserne utdelingen som en stor provokasjon fra Norge.

Solberg opplyser i en uttalelse til Nettavisen at menneskerettigheter ikke blir noe tema under Kina-besøket.

- Må være tydelig

KrF-leder Knut Arild Hareide mener likevel at Solberg må være tydelig overfor kineserne.

- For KrF er menneskerettighetsspørsmål svært viktig i dialogen med Kina. Dersom en nå fra norsk side ikke tar opp menneskerettighetsspørsmål - må en på dette møtet tydelig kommunisere at menneskerettighetsspørsmål vil være en åpenbar del av den politiske dialog mellom Kina og Norge fremover, sier Hareide i en uttalelse til Nettavisen.

Verken AP-leder Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister da forhodlet surnet, eller Venstre-leder Trine Skei Grande har tid eller anledning til å kommentere Solbergs beslutning om ikke å ta opp menneskerettighetsspørsmål under Kina-besøket.

Solberg gleder seg

Statsminister Erna Solberg skriver følgende i en skriftlig uttalelse til Nettavisen:

- Jeg gleder meg til dette offisielle besøket til Kina. Seks år er lang tid. Vi må bygge det politiske samarbeidet med Kina på nytt, både gjennom å etablere nye kontakter og reetablere tidligere partnerskap, sier Solberg.

- Vi må først etablere kanalene for politisk dialog. Vi kommer til å diskutere en lang rekke saker under mitt besøk, også saker hvor Norge og Kina har ulike oppfatninger. Dette første besøket er ikke riktig tidspunkt å gå inn i den fulle bredden av alle spørsmål. Dette gjelder menneskerettighetene, men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, sier statsministeren.

- Risiko for å skape et tabu

Forskningsprofessor ved PRIO, Stein Tønnesson, mener det blir vanskeligere å ta opp menneskerettighetsspørsmål i framtiden, dersom Solberg unnlater å nevne temaet under dette besøket.

- Som forsker kan jeg si at hvis det skal være mulig å ta opp menneskerettigheter senere, så vil det være dumt ikke å gjøre det nå, sier Tønnesson til Nettavisen.

- Jeg vil peke på at det ligger en klar risiko for å skape et tabu hvis det ikke tas opp i det hele tatt. Hvis de lar helt være å si noe om menneskerettigheter, da blir det vanskelig å si noe om det i neste omgang, legger han til.